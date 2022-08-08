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    • Spor
    • 08.08.2022 21:07
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    • 08.08.2022 21:40
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    Son dakika: Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi!

    Son dakika haberi... Galatasaray, Arsenal'den orta saha oyuncusu Lucas Torreira'yı ve Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı kırmızılılar, oyuncuların maliyetini paylaştı. İşte detaylar...

    Aslan’dan KAP şov!

    Galatasaray, Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

    Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

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        MERTENS DE BİLDİRİLDİ

        Galatasaray, Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile de anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Sarı kırmızılılar, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir. " ifadelerine yer verdi.

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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi!
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