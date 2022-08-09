Beşiktaş Amiri için vites yükseltti! Alman oyuncuya yeni teklif





GÖRÜŞMELER TAM GAZ

Ancak Alman kulübünün bu ısrarından geri adım attığı ifade ediliyor. Bu arada Siyah-Beyazlı yönetimin satın alma opsiyonu için yaptığı teklifin 4.5 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Amiri'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi de Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiren faktörler arasında.