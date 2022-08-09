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    Beşiktaş Amiri için vites yükseltti! Alman oyuncuya yeni teklif

    Beşiktaş, Nadiem Amiri için Bayer Leverkusen’e yaptığı kiralama teklifinde artırıma gitti. Oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro ücretinin 1.7 milyonu ödemeyi teklif etti. Alman ekibi kiralama parası da istiyor.

    Amiri’ye 2’nci teklif
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    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası flaş bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş'ın fiyat artırımına gittiği iddia edildi. Beşitaş ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmiş ve oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaşının yüzde 50'sini ödemeyi önerdi.



    LEVERKUSEN'DEN GERİ ADIMI
    Siyah-Beyazlı ekibin oyuncunun maaşının 1.7 milyon Euro'sunu ödemeyi kabul etti. Ancak Alman kulübünün bir miktar kiralama ücreti istediği de iddia ediliyor. Bayer Leverkusen kulübü 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Amiri için ilk olarak kiralama teklifini kabul etmemiş direkt satışının yapılmasını istediğini Beşiktaş'a iletmişti.



    GÖRÜŞMELER TAM GAZ
    Ancak Alman kulübünün bu ısrarından geri adım attığı ifade ediliyor. Bu arada Siyah-Beyazlı yönetimin satın alma opsiyonu için yaptığı teklifin 4.5 milyon Euro olduğu da gelen haberler arasında. Amiri'nin Beşiktaş'ta oynamak istemesi de Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiren faktörler arasında.
        4 internet sitesine soruşturma!
        Haberler Spor Beşiktaş Amiri için vites yükseltti! Alman oyuncuya yeni teklif
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