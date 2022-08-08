Galatasaray Lucas Torreira ile Dries Mertens transferiyle Avrupa'nın gündemi oturdu

Uruguaylı ön libero Lucas Torreira ile, Napoli'den ayrılan Belçikalı yıldız Dries Mertens'i İstanbul'a getirerek hem rakiplerine gözdağı verdi hem de Avrupa futbol basınının manşetlerini süsledi. Gecenin geç saatlerinde havalimanına akın eden Sarı-Kırmızılı taraftarlar da 2 dünya yıldızının gelişiyle adeta mest oldu. Özellikle yaşayan efsane Driens Mertens'e olan ilgi görülmeye değerdi. Sosyal medyada "Rakiplerimizi kıskandırıyoruz", "Yönetim eski transferlerden ders almış. Transfer işte böyle olur", "Şampiyon belli 2.'yi bekliyoruz" şeklinde yorumlar dikkatlerden kaçmadı.