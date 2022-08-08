Galatasaray Lucas Torreira ile Dries Mertens transferiyle Avrupa'nın gündemi oturdu

Uruguaylı ön libero Lucas Torreira ile, Napoli'den ayrılan Belçikalı yıldız Dries Mertens'i İstanbul'a getirerek hem rakiplerine gözdağı verdi hem de Avrupa futbol basınının manşetlerini süsledi. Gecenin geç saatlerinde havalimanına akın eden Sarı-Kırmızılı taraftarlar da 2 dünya yıldızının gelişiyle adeta mest oldu. Özellikle yaşayan efsane Driens Mertens'e olan ilgi görülmeye değerdi. Sosyal medyada "Rakiplerimizi kıskandırıyoruz", "Yönetim eski transferlerden ders almış. Transfer işte böyle olur", "Şampiyon belli 2.'yi bekliyoruz" şeklinde yorumlar dikkatlerden kaçmadı.
TARAFTAR YILDIZLARI ÖZLEMİŞ!
2 flaş transferin aynı anda açıklanıp aynı anda İstanbul'a getirilmesi Sarı-Kırmızılı taraftarlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Coşku görülmeye değerdi. Belçikalı yıldız Dries Mertens, kendisine gösterilen ilgiden hiç şikayetçi değildi. Hiçbir taraftarı geri çevirmedi.
2 YILDIZIN MALİYETİ AÇIKLANIYOR
Dries Mertens ile Lucas Torreira'nın Galatasaray kulübüne olan maliyetlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Dries Mertens'in 1 yıllık maliyetinin 4 milyon Euro olacağı tahmin edilirken, Lucas Torreira için de Arsenal'e verilecek bonservis ücreti ile birlikte kendisine verilecek yıllık maaş ve bonuslar bugün kesinlik kazanacak.