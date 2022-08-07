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    Galatasaray yılın transfer bombasını patlattı! İki büyük yıldız İstanbul'a ayak bastı

    Galatasaray, Arsenal forması giyen Torreira ve Mertens’i İstanbul’a getirdi... İki büyük transferle Galatasaray taraftarı adeta aşka geldi. Gece geç saatlerde havalimanına akın eden G.Saraylı taraftarlar dünyaca ünlü iki yıldızı coşkuyla karşılayarak şampiyonluk sloganları attı.

    Aslan’da çilek mevsimi

    G.Saray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Abdülkerim Bardakçı gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, dünyaca ünlü iki yıldızı daha transfer etti.



    TARAFTARLARIN BÜYÜK COŞKUSU
    Cimbom dün Arsenal forması giyen Lucas Torreira ve serbest statüde bulunan Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi... Galatasaray taraftarı da iki yıldızla adeta aşka geldi.



    ASLAN'DAN KAP AÇIKLAMASI
    İki yıldızı havalimanında karşılayan Galatasaray taraftarlarının coşkusu görülmeye değerdi. Galatasaray, Torreira ve Mertens için KAP açıklamasını dün kamuoyu ile paylaştı.



        MİLANO'DAN TORREİRA'YI ALDILAR
        G.Saray dün önce Milano'dan Lucas Torreira'yı aldı. Uruguaylı yıldız, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Arda Turan'ın da bulunduğu özel uçağa bindi. Sonraki durak Brüksel'di.



        SONRAKİ ROTA BRÜKSEL'Dİ
        Brüksel'den Dries Mertens'i de alan Timur ve Turan İstanbul'a doğru hareket etti.



        RÜYA GİBİ HÜCUM HATTI
        G.Saray Torreira ve Mertens transferiyle hücum hattını zenginleştirdi. Sarı-Kırmızılılar, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Seferovic hattıyla taraftarlarının da iştahını kabarttı. Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, "Yönetim rüya gibi bir kadro oluşturdu. Tebrik etmek gerekir" yorumları yaptı.



            LUCAS TORREİRA
            Torreira ve Mertens'in takıma katılmasının ardından Galatasaray'ın maaş bütçesi 28 milyon Euro'ya yükseldi.



            YAŞAYAN EFSANE!
            G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği Dries Mertens, Napoli tarihinin resmi maçlarda en fazla gol atan futbolcusu... Tam 148 gole imza attı. 2013'ten bu yana Serie A'da en fazla asist yapan yabancı futbolcu (59 asist) konumunda.

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            Haberler Spor Galatasaray yılın transfer bombasını patlattı! İki büyük yıldız İstanbul'a ayak bastı
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