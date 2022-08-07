Galatasaray yılın transfer bombasını patlattı! İki büyük yıldız İstanbul'a ayak bastı

G.Saray transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Leo Dubois, Haris Seferovic ve Abdülkerim Bardakçı gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, dünyaca ünlü iki yıldızı daha transfer etti.
TARAFTARLARIN BÜYÜK COŞKUSU
Cimbom dün Arsenal forması giyen Lucas Torreira ve serbest statüde bulunan Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi... Galatasaray taraftarı da iki yıldızla adeta aşka geldi.
ASLAN'DAN KAP AÇIKLAMASI
İki yıldızı havalimanında karşılayan Galatasaray taraftarlarının coşkusu görülmeye değerdi. Galatasaray, Torreira ve Mertens için KAP açıklamasını dün kamuoyu ile paylaştı.