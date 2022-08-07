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    • Spor
    • 07.08.2022 20:12
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    • 08.08.2022 00:07
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    Gomis'ten hayat öpücüğü! Aslan'dan 3 puanlı başlangıç ( Antalyaspor 0-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU ÖZET)

    Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü son dakikalarda Gomis kaydetti. Öte yandan Antalyaspor, Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Gomis’ten hayat öpücüğü!

    Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

    Pozisyon yönünden kısır geçen maçta Galatasaray 90. dakikada Gomis'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

    Antalyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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    17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

    19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak'ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

    21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt'un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

    32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.

        37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria'nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

        39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

        45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        52. dakikada sol kanatta topla buluşan Ghacha'nın ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        54. dakikada Ghacha'nın pasıyla topla buluşan Haji Wright, rakibini geçtikten sonra uygun pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Muslera, topu güçlükle kurtardı.

        62. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Akbaba'nın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        90. dakikada Galatasaray öne geçti. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Midtsjo'nün pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gomis'in yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



            İLK 11'LER
            Galatasaray            : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic

            Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Kudryashov, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando, Soner Aydoğdu, Ndao, Adriano, Ghacha, Wright.
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            Gomis’ten hayat öpücüğü!
            Haberler Spor Gomis'ten hayat öpücüğü! Aslan'dan 3 puanlı başlangıç ( Antalyaspor 0-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU ÖZET)
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