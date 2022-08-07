Gomis'ten hayat öpücüğü! Aslan'dan 3 puanlı başlangıç ( Antalyaspor 0-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
Pozisyon yönünden kısır geçen maçta Galatasaray 90. dakikada Gomis'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Luiz Adriano ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.
FRAPORT TAV ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ
17. dakikada sağ kanattaki Yunus Akgün, rakibini çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinde bekleyen Emre Akbaba'ya topu attı. Emre Akbaba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.
19. dakikada Fernando'nun sağ kanattan ortasına hareketlenen Ömer Toprak'ın uygun pozisyondaki kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
21. dakikada Oliveria'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Van Aanholt'un sert vuruşunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada sağ kanatta ceza sahası içinde son çizgiye inen Yunus Akgün'ün rakiplerini geçtikten sonra yerden vurduğu topu kaleci Boffin, ayaklarıyla kornere gönderdi.