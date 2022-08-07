Gomis'ten hayat öpücüğü! Aslan'dan 3 puanlı başlangıç ( Antalyaspor 0-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU ÖZET)

37. dakikada serbest vuruşu kullanan Oliveria'nın şutunda top Antalyasporlu savunma oyuncularına çarptıktan sonra Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yan direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

39. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Haji Wright, rakibini çalımladıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Wright, kaleciyi de çalımlamaya çalışınca Muslera yatarak topun sahibi oldu.

45+3. dakikada uzun pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Haji Wright, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Luiz Adriano'nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.