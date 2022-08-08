Fenerbahçe'de Uruguaylı santrfor Maxi Gomez için geri sayıma başladı





VALENCIA İNDİRİM YAPTI...

'El Toro' (Boğa) lakaplı Maxi Gomez için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Valencia ile anlaşmaya varmasının da büyük ihtimal olduğu ifade edildi. Valencia Kulübü'ne yakın kaynaklar, transfer için pazarlıkların 12 milyon Euro'dan başladığını ancak rakamın daha da aşağı düştüğünü belirtti. Fenerbahçe Maxi Gomez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isterken, kulübü oyuncunun direkt satışını talep ediyor. Oyuncunun Fenerbahçe'ye direkt satışı daha yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.