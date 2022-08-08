Fenerbahçe'de Uruguaylı santrfor Maxi Gomez için geri sayıma başladı

Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de santrfor transferi için geri sayım başladı. Fenerbahçe'inin bir süredir görüşme halinde olduğu Uruguaylı santrfor Maxi Gomez'den güzel haberler gelmeye başladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki Uruguaylı golcü ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Bu gelişme üzerine kulübüne haber veren Maxi Gomez, Atalanta ile oynanacak hazırlık maçının kadrosundan çıkarıldı.
VALENCIA İNDİRİM YAPTI...
'El Toro' (Boğa) lakaplı Maxi Gomez için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Valencia ile anlaşmaya varmasının da büyük ihtimal olduğu ifade edildi. Valencia Kulübü'ne yakın kaynaklar, transfer için pazarlıkların 12 milyon Euro'dan başladığını ancak rakamın daha da aşağı düştüğünü belirtti. Fenerbahçe Maxi Gomez'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isterken, kulübü oyuncunun direkt satışını talep ediyor. Oyuncunun Fenerbahçe'ye direkt satışı daha yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.
İSPANYOL BASINI DA ONAYLADI!
Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinin imzaya kaldığını belirten İspanyol basınına göre Valenci bonservis için indirimi de kabul etti.