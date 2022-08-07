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    • 07.08.2022 19:50
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    • 07.08.2022 21:21
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    Gol düellosunu Adana Demirspor kazandı! Giresunspor'u 3-2 mağlup etti

    Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Bitexen Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 2-1'lik sonuçla mavi-beyazlıların lehine tamamlandı. Adana Demirspor maçın 23. dakikasında Gökhan İnler'in golü ile 1-0 öne geçti. Golden 5 dakika sonra sahneye yeni transferlerden Belhanda çıktı. Faslı oyuncu 28. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Onyekuru takımının 82. dakikasında üçüncü golünü atan isim oldu. Çotanaklar'ın gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ve 90+1. dakikada Rahmetullah kaydetti.

    Gol düellosunu A.Demirspor kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Bitexen Giresunspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadele 2-1'lik sonuçla mavi-beyazlıların lehine tamamlandı.

    Adana Demirspor maçın 23. dakikasında Gökhan İnler'in golü ile 1-0 öne geçti.

    Golden 5 dakika sonra sahneye yeni transferlerden Belhanda çıktı. Faslı oyuncu 28. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Onyekuru takımının 82. dakikasında üçüncü golünü atan isim oldu.

    Çotanaklar'ın gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ve 90+1. dakikada Rahmetullah kaydetti.

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