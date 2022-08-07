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    • Spor
    • 07.08.2022 19:50
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    • 07.08.2022 19:53
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    Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takımda da hedef ligin ilk maçında mutlak galibiyet.

    Çotonak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç.



    Giresunspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇIN'DA İLK 11'LER

    Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Britt

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