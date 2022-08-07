Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takımda da hedef ligin ilk maçında mutlak galibiyet.



Çotonak Stadı'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Bayarslan'ın yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Volkan Ahmet Narinç.





Giresunspor - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇIN'DA İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Sainz, Serginho, Bajic

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Belhanda, Yusuf, Onyekuru, Britt