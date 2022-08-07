Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor GS maçı CANLI hangi kanalda? Maçın 11'leri belli oldu mu? Antalyaspor Galatasaray maçı canlı şifresiz bedava nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Sarı Kırmızlı ekip Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna bu akşamki Antalyaspor deplasmanıyla başlıyor.