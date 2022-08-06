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    Sezon ilk karşılaşmasında Fırtına esti! Trabzonspor 2-0 İstanbulspor

    Geçtiğimiz hafta Süper Kupa’yı kaldırdığı Olimpiyat Stadı’nda ligin yeni takımı İstanbulspor’la karşılaşan Bordo-Mavililer 16. dakikada Cornelius ile öne geçti. Bitime 4 dakika kala sahneye çıkan Denswill skoru belirledi.

    Nerede kalmıştık!

    Şampiyon kaldığı yerden... Geçen sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun açılış maçında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yendi. 13. dakikada Larsen vurdu, kaleci Jensen kornere çeldi.



    HUGO AŞIRDI, CORNELİUS ATTI
    16. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçmeyi başardı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Andreas Cornelius kafasıyla ağlara gönderdi: 0-1.



    UĞURCAN 1 KERE YERE YATTI!
    64. dakikada İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan sağına yatarak kontrol etti. 86'da yine bir kornerden bu kez Denswill sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 0-2.



        JOKER SEZONA SÜPER BAŞLADI!
        Geçen sezon Abdullah Avcı'nın jokeri olan Dorukhan bu sezonu da çok iyi açtı. Dünkü karşılaşmaya savunmanın ortasında başlayan milli futbolcu ikinci yarıda Larsen'in çıkmasının ardından sağ beke geçti. Dorukhan her iki bölgede sergilediği performansla bu sezon da takımın önemli silahı olacağını gösterdi.



        İLK MAÇLAR ZORDUR
        Abdullah Avcı 2-0'lık galibiyetten sonra konuştu. Tecrübeli hoca, "İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik. Bence kazanabilmek önemliydi. Bazen daha dominant olmamız gerekiyor. Ama bunlarla ilk maçta karşılaşabileceğimizi biliyorduk" dedi.



        İLK 11'DE 3 YENİ İSİM.
        Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında sahaya çıkan 11'inden geçtiğimiz sezona göre 3 yeni isim vardı. Sağ bekte Larsen, sol kanatta Trezeguet ve sol bekte Eren Elmalı, Abdullah Avcı'nın şans verdiği isimler oldu.



            KORNERLERDEN CAN YAKIYOR
            Trabzonspor sezon öncesi hazırlık kampında duran toplar üzerinde özellikle durmuştu. Bordo-Mavililer bu çalışmanın meyvelerini hemen toplamaya başladı. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçında açılışı korner golüyle yapan Trabzonspor dün de İstanbulspor'u iki köşe vuruşu golü ile devirdi.



            SEZONUN PERDESİNİ VİKİNG AÇTI
            Maçın ilk yarısında kafayla ağları sarsan Anrdreas Cornelius, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun ilk golünü attı. Danimarkalı yıldız futboluyla da alkış topladı.

            ŞAMPİYON ZORLANMADI
            Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor dün sezonun ilk maçında İstanbulspor'u rahat bir oyunla devirdi. Bordo-Mavililer özellikle ilk yarıda oldukça etkili bir futbol da sergiledi

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