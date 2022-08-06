Sezon ilk karşılaşmasında Fırtına esti! Trabzonspor 2-0 İstanbulspor

Şampiyon kaldığı yerden... Geçen sezon Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun açılış maçında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 yendi. 13. dakikada Larsen vurdu, kaleci Jensen kornere çeldi.
HUGO AŞIRDI, CORNELİUS ATTI
16. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçmeyi başardı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Andreas Cornelius kafasıyla ağlara gönderdi: 0-1.
UĞURCAN 1 KERE YERE YATTI!
64. dakikada İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan sağına yatarak kontrol etti. 86'da yine bir kornerden bu kez Denswill sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 0-2.