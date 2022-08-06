Sezon ilk karşılaşmasında Fırtına esti! Trabzonspor 2-0 İstanbulspor





JOKER SEZONA SÜPER BAŞLADI!

Geçen sezon Abdullah Avcı'nın jokeri olan Dorukhan bu sezonu da çok iyi açtı. Dünkü karşılaşmaya savunmanın ortasında başlayan milli futbolcu ikinci yarıda Larsen'in çıkmasının ardından sağ beke geçti. Dorukhan her iki bölgede sergilediği performansla bu sezon da takımın önemli silahı olacağını gösterdi.