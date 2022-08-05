Son dakika: İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:00'de başlayacak.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Trezeguet'in performansı merakla bekleniyor.
PLAY-OFF İLE YÜKSELDİLER
1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup ederek 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ise sakin bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı siyahlı takımdan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzun, takımın en büyük kaybı olarak görülürken, yeni transfer Patrick Ebert'in İstanbulspor adına sahadaki en önemli isim olması bekleniyor.