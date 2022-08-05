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    • Spor
    • 05.08.2022 20:02
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    • 05.08.2022 20:05
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    Son dakika: İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

    Son dakika haberi... Trabzonspor ile İstanbulspor, Süper Lig'in açılış maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlk 11’ler belli oldu!

    Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği Spor Toto Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:00'de başlayacak.

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da Trezeguet'in performansı merakla bekleniyor.

    PLAY-OFF İLE YÜKSELDİLER

    1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup ederek 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ise sakin bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı siyahlı takımdan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzun, takımın en büyük kaybı olarak görülürken, yeni transfer Patrick Ebert'in İstanbulspor adına sahadaki en önemli isim olması bekleniyor.

        İstanbulspor, Trabzonspor ile karşılaştığı son 7 lig karşılaşmasında galibiyet çıkaramazken, Trabzonspor son 3 randevudan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 'son şampiyon' olarak girdiği son altı sezonda da açılış karşılaşmalarını kaybetmedi.

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!
        Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

        İstanbulspor: David, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Ali Yaşar, Topalli, Abazaj, Melih, Ferhat, İbrahim

        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, DDorukhan, Vitor Hugo, Eren, Bakasetas, Siopis, Visca, Trezequet, Abdülkadir, Cornelius

        KARŞILAŞMANIN HEYECANI takvim.com.tr'de
        Mücadelenin anlatımı ve öne çıkan detayları, maç boyunca takvim.com.tr'den canlı takip edilebilecek.

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        İlk 11’ler belli oldu!
        Haberler Spor Son dakika: İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
            SON DAKİKA