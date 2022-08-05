Son dakika: İstanbulspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

PLAY-OFF İLE YÜKSELDİLER

1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u mağlup ederek 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ise sakin bir transfer dönemi geçiriyor. Sarı siyahlı takımdan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzun, takımın en büyük kaybı olarak görülürken, yeni transfer Patrick Ebert'in İstanbulspor adına sahadaki en önemli isim olması bekleniyor.