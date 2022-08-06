Galatasaray orta sahada adeta devrim yaptı!





BURUK SİNYALİ VERMİŞTİ

Okan Buruk da imza töreninde yaptığı açıklamada orta alana 3-4 takviye yapacaklarını söylemişti. Geçen sezon Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta sahayla çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray şu ana kadar yaptığı 3 önemli hamleyle bu bölgesini baştan aşağıya değiştirdi. İlk olarak Porto formasını giyen Sergio Oliveira parçalı formayı sırtına geçirdi. Ardından Frederik Midtsjö hamlesi geldi. Yönetimin orta alana yaptığı son hamle ise sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira ile her konuda anlaşmaya vardı. Uruguay Milli Takımı'nın düzenli olarak formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun en geç yarın akşama kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.