Galatasaray Belçikalı golcü Mertens için artık saatleri sayıyor

Galatasaray, Dries Mertens'in transferinde sona yaklaştı... Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Belçikalı golcü ile anlaşmak üzere... Cimbom bu transferde stratejik bir hamle yaparak rakiplerinden bir adım daha öne geçti. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız golcü Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 4.5 milyon Euro+bonuslar talep etti. Aslan, Mertens'e 3.5 milyon Euro maaştan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray Yönetimi ve Mertens arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği belirtildi. Belçikalı oyuncunun talepleri arasında Şampiyonlar Ligi katılımı durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzaması da yer alıyor.