Galatasaray Belçikalı golcü Mertens için artık saatleri sayıyor

Galatasaray, Dries Mertens'in transferinde sona yaklaştı... Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Belçikalı golcü ile anlaşmak üzere... Cimbom bu transferde stratejik bir hamle yaparak rakiplerinden bir adım daha öne geçti. 35 yaşındaki Belçikalı yıldız golcü Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 4.5 milyon Euro+bonuslar talep etti. Aslan, Mertens'e 3.5 milyon Euro maaştan 1+1 yıllık sözleşme teklif etti. Galatasaray Yönetimi ve Mertens arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içinde netleşeceği belirtildi. Belçikalı oyuncunun talepleri arasında Şampiyonlar Ligi katılımı durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzaması da yer alıyor.
JUVENTUS'U İSTEMEDİ
Ayrıca Napoli-Bürüksel arasında 30 uçak isteği de yönetim tarafından karşılanacak. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mertens için Trabzonspor'un da ilgisi vardı. Hatta bu transfer için Trabzonspor'un Slovak yıldızı Hamsik de devreye girdi. Napoli'den eski takım arkadaşını ikna etmeyi başardı. Ancak Trabzonspor, yabancı futbolcular için belirlediği tavan ücreti aşmadı ve Mertens transferi kapandı. Belçikalı yıldıza Juventus da talip oldu. Mertens, Juventus Napoli'nin ezeli rakibi diye bu teklifi geri çevirdi.
682 MAÇA ÇIKTI
Dries Mertens, 682 resmi maçta forma giydi. 246 kez rakip fileleri forma giydi. 181 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...