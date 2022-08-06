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    • Haberler
    • 06.08.2022 20:10
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    • 06.08.2022 20:11
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    Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI, şifresiz İZLE 📺 Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın!

    Valerien Ismael yönetiminde çıktığı sekiz Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Beşiktaş, 2021/22 sezonunu sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak tamamladı. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI İZLE 📺 Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Valerien Ismael yönetiminde çıktığı sekiz Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Beşiktaş, 2021/22 sezonunu sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak tamamladı. Beşikaş Kayserispor maçı hakkındaki detaylara haberimizin devamından erişebilirsiniz.

    BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI İÇİN TIKLAYINIZ!

    BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak mücade beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER...

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Masuaku, Ghezzal, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst

    Kayserispor: Bilal, Onur, Campanharo, Hosseni, Carole, Karimi, Attamah, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

        YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKIYOR!

        Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Siyah-Beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak. Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

        Siyah-Beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

        SAVUNMADA DEĞİŞİM BAŞLIYOR

        Kara Kartal'da Welinton'un sakatlığı sonrası stoperdeki planlama da soru işaretine dönüştü. Teknik direktör Valerien Ismael'in Saiss'in yanında kimi oynatacağı merak edilirken, Ümraniye'den gelen bilgiler genç yetenek Emrecan Uzunhan'ın formaya yakın olduğu yönünde... Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen maç idmanında 21 yaşındaki futbolcuya ideal kadroda yer verildi. Emrecan, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

        REKABETTE 53. RANDEVU

        Beşiktaş ve Kayserispor, lig tarihinde bu gece 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.
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        Haberler Haberler Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI, şifresiz İZLE 📺 Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın!
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