Beşiktaş Kayserispor maçı CANLI, şifresiz İZLE 📺 Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın!

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı sekiz Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Beşiktaş, 2021/22 sezonunu sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak tamamladı. Beşikaş Kayserispor maçı hakkındaki detaylara haberimizin devamından erişebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak mücade beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER...
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Masuaku, Ghezzal, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst
Kayserispor: Bilal, Onur, Campanharo, Hosseni, Carole, Karimi, Attamah, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic