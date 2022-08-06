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    Arao’nun enerjisi sosyal medyada olay oldu: Bu adam ciğerlerini aldırmış!

    Arao’nun enerjisi sosyal medyada olay oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Brezilyalı futbolcu için “Bu adam ciğerlerini aldırmış” ve “Arao koşuyor biz yoruluyoruz” ifadelerini kullandı. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bu adam ciğerlerini aldırmış!

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çek temsilcisi Slovacko'yu Kadıköy'de 3-0 yenerek tur biletini cebine koyan Fenerbahçe'de Brezilyalı ön libero Willian Arao'nun performansı parmak ısırttı. Arao'nun performansı en çok Sarı- Lacivertli taraftarları mutlu etti. Sosyal medyada Arao'ya övgüler dizilirken ilginç yorumlar da dikkatlerden kaçmadı. "Bu adam ciğerlerini aldırmış", "Arao koşuyor biz yoruluyoruz", "Jesus'un bir bildiği var. Boşuna takıma aldırmamış" şeklinde yorumlar yapıldı. Oyuncunun mücadelesi dışında top tekniğinin de vasatın üstünde olması taraftarları mutlu eden bir diğer ayrıntı oldu. Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, daha önce Jorge Jesus ile birlikte çalıştığı için Portekizli teknik adamın çok yakından tanıdığı bir isimdi.



    EMRE MOR'A EKSTRA İDMAN
    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçının ardından Emre Mor için "Henüz 90 dakikayı çıkartacak durumda değil. Ancak maçı kopartabilecek özelliklere sahip" açıklamasını yapmıştı. Portekizli teknik adamın Emre Mor için farklı bir çalışma programı hazırladığı ve yıldız oyuncunun kondisyonunu artırmak için zamana karşı yarıştığı öğrenildi. Emre Mor'un önceki performanslarının aksine aksine savunmasına daha fazla yardım ettiği, topu kaptırdığında sonuna kadar kapmak için mücadele verdiği de dikkatlerden kaçmamıştı. Bu arada Emre Mor'un performansı sonrasında Bruma'nın forma şansının zora girdiği de gelen haberler arasında.



    FENER'E KISMİ KAPAMA
    UEFA Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 yıl ertelemeli olarak 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-Laciverli taraftarlar, uzatmalarda yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına tezahürat yapmıştı.



        EMİRHAN KONTROLDEN GEÇTİ
        Beşiktaş'tan 4.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla Torino'ya transfer olan genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan, dün İtalya'da kontrolünden geçti. 18 yaşındaki futbolcu, soruna rastlanmaması durumunda 5 yıllık resmi imzayı atacak. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan'ı takımda tutmak için çok çaba sarf ettiklerini ancak oyuncunun Torino'ya gitmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.



        JOSEF NON-STOP
        Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan ve dizinden ameliyat olan Josef de Souza, beklenenden daha erken sürede sahalara dönmenin hesaplarını yapıyor. 2.5 ay kadar sahalardan uzak kalması beklenen Brezilyalı, kulüpteki herkesten büyük destek görüyor. Yoğun bir çalışma temposuna giren Brezilyalı futbolcu sahalara güçlü bir şekilde dönmek içzin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.



        SİVASSPOR EVİNDE G.ANTEP'İ AĞIRLIYOR
        Süper Lig'in ilk haftasında bugün Beşiktaş-Kayserispor maçı dışında 1 karşılaşma daha oynanacak. Demir Grup Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



            CHELSEA BRIGHTON'DAN MARC CUCURELLA'YI ALDI
            İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer etti. Chelsea Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu arada Chelsea, takım kaptanı Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.



            EVANDER'DE ŞOK GELİŞME
            Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray'da artık tüm gözler 10 numara hamlesine çevrilmiş durumda... Taraftarlar uzun süredir gündemde yer alan Evander'in transferini dört gözle beklerken, Sarı- Kırmızılılar'dan şok bir hamle geldi. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yönetim, Brezilyalı futbolcunun transferinde frene basma kararı aldı. Bu flaş kararın nedeni ile ilgili iki iddia kulislerde konuşuluyor. İlk iddiaya göre Evander'in sakatlığının devam etmesi ve takıma katılması durumunda fiziki açıdan arkadaşlarını yakalamasının 1 ayı bulacağından dolayı teknik direktör Okan Buruk bu transferi veto etti. İkinci iddiaya göre ise Galatasaray yönetimi çok daha önemli bir 10 numarayla görüştüğü için Evander'i ikinci plana atmış durumda. Görüşülen bu isimle alakalı sosyal medyada bir sürü dedikodu dolaşırken, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer operasyonunu çok gizli bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor. Galatasaray'ın masaya oturduğu öne sürülen 10 numarayla ilgili Gustavo Scarpa ve Raphael Veiga iddiaları taraftarlar arasında konuşuluyor. Arsenal formasını giyen, Uruguay Milli Takımı'nın yıldızı Lucas Torreira ile anlaşarak taraftarlarının yüzünü güldüren yönetimin, 10 numara transferinde de bombayı patlatmayı planladığı gelen bilgiler arasında.



            LYON'DAN KADEWERE KARARI
            İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Tino Kadewere'yle ilgili Lyon kararını verdi. Fransız basınına göre Lyon kesin olarak gözden çıkarılan golcü futbolcunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak belirledi. Ancak Fransız kulübü transfer döneminin sonuna kadar iyi bir teklif alamazsa, Tino Kadewere'yi mecburen kiralık olarak gönderecek. Galatasaray yönetiminin şu anda yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gündeminin olmadığı da belirtiliyor.



                SAVUNMAYA VİKİNG HAMLESİ
                Marcao'nun yerine stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Belçika'ya döndü. Sarı- Kırmızılılar, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'e kancayı attı. 25 yaşındaki Norveçli yıldızın scout ekibinin önerisiyle gündeme geldiği, Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Gent'le sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Olsen için Gent'le bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirlendi. 12 kez Norveç formasını giyen genç yıldız geçen sezon Belçika Ligi'nde 33 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. 1.85 boyundaki Olsen 2020'de 800 bin Euro karşılığında Stabaek'ten Gent'e transfer olmuştu.



                SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ
                Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Sacha Boey'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransız sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlığının ardından affedildi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Sacha Boey, Antalyaspor deplasmanında kadroda olması bekleniyor. Ancak genç futbolcu yedek kulübesinde oturacak.



                DENAYER ARABİSTAN YOLCUSU
                Galatasaray'ın stoper adayları arasındaki Jason Denayer rotasını Suudi Arabistan'a çevirmiş durumda. Belçikalı yıldıza Al İttifak ve Al Nassr'dan 4 milyon Euro maaş içeren teklifler geldiği ve kısa süre içinde durumun netleşeceği öğrenildi. Denayer'in bu iki takımdan birisini tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor.



                    DIAKHABY İÇİN BÜYÜK PAZARLIK
                    Trabzonspor stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim ise Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby... Bordo-Mavililer Gineli yıldız için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyol ekibi ise 5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Valencia'lı yıldızın sözleşmesi gelecek sezon biteceği için Valencia'nın indirime gitmesi bekleniyor. 1.92 mt. boyuyla hava toplarının hakimi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. Lyon'da parlayan yıldız futbolcu, 2018 yılında Fransız ekibinden Valencia'ya 15 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 200 karşılaşmada forma giyen Diakhaby, 12 gol atarken 4 de asiste imza attı. Gine Milli Takımı'nda 2 kez forma giyen yıldız futbolcu, La Liga'da 98 maçta görev aldı. Geçtiğimiz sezon 37 maçta görev alan Diakhaby istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.



                    ENİS DESTAN WARTA POZNAN'DA
                    Trabzon'un genç oyuncusu Enis Destan'ın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezon Altınordu'dan transfer edilen ve forma şansı bulmakta zorlanan Enis Destan, Polonya takımı Warta Poznan'a kiralık olarak transfer oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın tecrübe kazanması için takımdan kiralık olarak ayrılmasına izin verdiği Enis Destan'ın yeni adresi Polonya oldu. Bordo-Mavililer, Enis Destan'ın 75 bin euro karşılığında Warta Poznan'a kiralandığını KAP'a bildirdi.



                    GALATASARAY'DA ALEXİS SÜRPRİZİ
                    Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. İtalyan basını Galatasaray'ın İnter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez'i transfer etmek istediğini öne sürdü. Habere göre, 33 yaşındaki yıldız forvetle Galatasaray'ın yanı sıra West Ham United ve Real Betis de ilgileniyor. İnter formasıyla geçtiğimiz sezon 38 resmi maça çıkan yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 9 gol, 5 asistle 14 gole direkt katkı sağladı. 2020 yılında Manchester United'dan bedelsiz olarak kadroya katılan tecrübeli futbolcunun takımı ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Deneyimli futbolu Şili milli takımıyla 146 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 48 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'ın Napoli'den ayrılan Belçikalı golcü Dries Mertens tranferinin olmaması halinde Şilil golcüyü gündemine alacağı gelen haberler arasında.



                        FERHAT KAPLAN GİRESUN'DA
                        Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



                        HAROUN MANİSA FK'DA
                        Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'u kadrosuna kattı. Genç oyuncu Ege ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

                        ÜMRANİYE İÇİN START VERİLDİ
                        Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına rara vermeden başladı. Slovakco maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması ile yetindiler. Diğerleri ise 1.5 saat süren bir çalışma yaptılar.

                        23 BİN 700 KOMBİNE SATILDI
                        Beşiktaş, şu ana kadar toplamda 23 bin 700 kombinenin sattı. Vodafone Park'ta bugün oynanacak olan Kayserispor karşılaşması için ise dün akşama kadar 9 bin 500 biletin satıldığı öğrenildi.

                        PSG, LİLLE'DEN SANCHES'İ KAPTI
                        Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint- Germain (PSG), Lille'den Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'i kadrosuna kattı.PSG Kulübü, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. PSG'nin Sanches için yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

                        ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 33 MİLYON LİRA
                        Süper Lig'de takımların ve şampiyonunun, 2022-2023 sezonunda kazanacağı rakamlar belli oldu. Buna göre takımlar her galibiyette kasasına 2 milyon 300 bin lira koyarken, beraberlik durumunda bu ödül yarıya inecek. Yeni sezonda şampiyon olacak takım ise 33 milyon 200 bin lira kazanacak. Yayın hakkından ise takımların her birine ayrı ayrı 33 milyon 416 bin lira verilecek.

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                        Haberler Spor Arao’nun enerjisi sosyal medyada olay oldu: Bu adam ciğerlerini aldırmış!
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