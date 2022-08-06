Arao’nun enerjisi sosyal medyada olay oldu: Bu adam ciğerlerini aldırmış!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çek temsilcisi Slovacko'yu Kadıköy'de 3-0 yenerek tur biletini cebine koyan Fenerbahçe'de Brezilyalı ön libero Willian Arao'nun performansı parmak ısırttı. Arao'nun performansı en çok Sarı- Lacivertli taraftarları mutlu etti. Sosyal medyada Arao'ya övgüler dizilirken ilginç yorumlar da dikkatlerden kaçmadı. "Bu adam ciğerlerini aldırmış", "Arao koşuyor biz yoruluyoruz", "Jesus'un bir bildiği var. Boşuna takıma aldırmamış" şeklinde yorumlar yapıldı. Oyuncunun mücadelesi dışında top tekniğinin de vasatın üstünde olması taraftarları mutlu eden bir diğer ayrıntı oldu. Flamengo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, daha önce Jorge Jesus ile birlikte çalıştığı için Portekizli teknik adamın çok yakından tanıdığı bir isimdi.
EMRE MOR'A EKSTRA İDMAN
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçının ardından Emre Mor için "Henüz 90 dakikayı çıkartacak durumda değil. Ancak maçı kopartabilecek özelliklere sahip" açıklamasını yapmıştı. Portekizli teknik adamın Emre Mor için farklı bir çalışma programı hazırladığı ve yıldız oyuncunun kondisyonunu artırmak için zamana karşı yarıştığı öğrenildi. Emre Mor'un önceki performanslarının aksine aksine savunmasına daha fazla yardım ettiği, topu kaptırdığında sonuna kadar kapmak için mücadele verdiği de dikkatlerden kaçmamıştı. Bu arada Emre Mor'un performansı sonrasında Bruma'nın forma şansının zora girdiği de gelen haberler arasında.
FENER'E KISMİ KAPAMA
UEFA Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 yıl ertelemeli olarak 1 maç kısmi seyircisiz oynama (minimum 5000 koltuk) ve 50 bin euro para cezası verdi. Sarı-Laciverli taraftarlar, uzatmalarda yenilen golün ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına tezahürat yapmıştı.