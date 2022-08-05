Zorla güzellik olmaz

HAKEMLERI KONUŞACAĞIZ!

"AMA pazarlıkla 4.5'a çıkarttık. 600 dakika oynamış bir futbolcuyu ben 4.5 vererek getirsem, beni eleştirirlerdi. Emirhan'ın hayallerini yıkmak beni rahatsız eder.. Bir sonraki satışından %20 gelir bize verilecek. Ersin'le ilgili görüşmeler sürüyor, talipleri var. Kanat konusu Boyd ve N'Koudou'ya bağlı olacak. Ben geçen sene mesaimin yarısını TFF ve hakemlerle harcadım. Ama maç başı ve maç sonlarında konuşacağız herhalde." diye konuştu.



3'TE 1 FİYATINA KEREM ATAKAN VAR

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kerem Atakan için Sivasspor'la görüşüyoruz. O da Emirhan kadar yetenekli. Biz Emirhan'ı 4.5 milyon Euro'ya satıyoruz, Sivas bizden bu paranın 3'te 1'i civarını talep ediyor" dedi.



UTKU GİTTİ GİDİYOR

BEŞİKTAŞ'TA geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmesinin ardından yeni sezon öncesinde takıma geri dönen Utku Yuvakuran ile yeniden yol ayrımına gidiliyor. 24 yaşındaki kalecinin önümüzdeki sezon için Göztepe ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma noktasına geldiği öğrenildi.



SON KARAR 3'LÜ ORTA SAHA

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Valerıen Ismael'in 3'lü savunma inadı kısa sürede kırıldı ve dörtlü savunma sistemine geçme kararı aldı. Sampdoria maçının ardından takımla toplantı yapan Fransız çalıştırıcı orta saha oyuncularıyla özel olarak görüşüyor. Duhuliye.com'un haberine göre Fransız çalıştırıcı, orta sahada Gedson, Salih ikilisinin yanı sıra Berkay veya Necip'e şans vermeyi düşünüyor.



LAMECK BANDA İDDİASI

AFRİKA basını, Beşiktaş'ın İsrail'in Maccabi Tikva takımında forma giyen kanat forvet Lameck Banda'yı hala gündeminde tuttuğunu öne sürdü. 21 yaşındaki genç futbolcu Lameck Banda, son sezonda 34 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaptı. Banda'nın piyasa değeri 300 bin Euro olarak gösteriliyor. Afrika'dan gelen iddialara rağmen Siyah- Beyazlıların bu futbolcuyla görüşmeleri ilerletmek konusunda çekinceleri olduğu gelen bilgiler arasında.