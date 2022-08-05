Kadıköy’de Lincoln şov

Dün gece Kadıköy'de Lincoln Henrique resitali vardı. İlk yarıda 45+1'de sağ çaprazdan harika bir frikik ile farkı 3'e çıkartan Brezilyalı yıldız, 81. dakikada skoru 3-0 yapan golü yine ceza saha dışından harika bir vuruşla attı. Ülker Stadyumu dün gece "Lincoln" tezahüratlarıyla adeta inledi. Slovacko ağlarına gönderdiği 2. golden sonra sakatlık yaşayan Lincoln tedavisinin ardından oyuna devam etti. Brezilyalı futbolcu attığı 2 golün dışında oynama iştahı ve çalışkanlığıyla da hem teknik direktör Jorge Jesus'un hem de tribünlerin alkışını aldı.
ÜLKER STADYUMU YİNE FULL ÇEKTİ
FENERBAHÇE'NİN Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar ısınma sırasında oyuncuları tek tek tribüne çağırarak destekte bulundular.
HEM AVANTAJ HEM DE MORAL
DINAMO Kiev'e elendikten sonra ciddi bir moral bozukluğu yaşayan Fenerbahçe, Slovacko karşısında aldığı farklı skorla hem avantajı hem de aradığı morali buldu.