Kadıköy’de Lincoln şov

Dün gece Kadıköy'de Lincoln Henrique resitali vardı. İlk yarıda 45+1'de sağ çaprazdan harika bir frikik ile farkı 3'e çıkartan Brezilyalı yıldız, 81. dakikada skoru 3-0 yapan golü yine ceza saha dışından harika bir vuruşla attı. Ülker Stadyumu dün gece "Lincoln" tezahüratlarıyla adeta inledi. Slovacko ağlarına gönderdiği 2. golden sonra sakatlık yaşayan Lincoln tedavisinin ardından oyuna devam etti. Brezilyalı futbolcu attığı 2 golün dışında oynama iştahı ve çalışkanlığıyla da hem teknik direktör Jorge Jesus'un hem de tribünlerin alkışını aldı.