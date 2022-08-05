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    Neden Beşiktaş’a satmadık

    Santrfor Jordy Caicedo için CSKA Sofia’ya 3.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş’ın teklifi kabul edilmemişti. Sonrasında Caicedo’yu Tigres’e 2.5 milyon Euro’ya satan Bulgar ekibinden “Satmadık. hata ettik” itirafı geldi.

    Neden Beşiktaş’a satmadık

    TRANSFER sezonunun başında Beşiktaş, Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'dan Jordy Caicedo için bonuslar dahil ve taksitlerle ödenmek şartıyla 3.5 milyon Euro'ya yakın teklif önerirken, Bulgaristan tarafı bunu reddederek peşin ödeme istemişti. Gelişen süreç içerisinde Caicedo ortadan kaybolurken, menajeriyle beraber İstanbul'da olduğunu açıklamıştı. Futbolcu için Kartal'ın teklifini reddeden CSKA Sofia, 24 yaşındaki Ekvadorlu santrfor için Tigres'in 2.5 milyon Euro'luk önerisini kabul etmek zorunda kaldı. Yaşanan bu gelişme Bulgar ekibinde karışıklığa neden oldu. Başta taraftarlar olmak üzere camia, oyuncunun Beşiktaş'a verilmemesinin büyük bir hata olduğunu aktardılar ve "Neden satmadık?" şeklinde tepki gösterdiler.

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    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Spor Neden Beşiktaş’a satmadık
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