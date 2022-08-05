Konya İslami Dayanışma Oyunları’na hazır

Bakan Kasapoğlu, "Hakikaten biz millet olarak misafirperver bir milletiz, cömert bir milletiz. Bu anlamda dünyanın neresine giderse gitsin adaleti götüren, sevgiyi, merhameti götüren bir milletin evlatlarıyız. Yine bu ruhla, bu şuurla Konya'mız, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacak. Bunu görüyorum. İdarecilerimizle, valimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, çok kıymetli Konya halkıyla bu anlamda açıkçası çok güzel bir iş birliğini gerçekleştirdik. Ben her birine teşekkür ediyorum. O iş birliğinin semereleri, işte bu güzel eserler. Son 30 yıldaki gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak hamdolsun sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." dedi.