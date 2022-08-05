Erhan Kartal Beykoz İshaklı’da

YENİ sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Beykoz İshaklıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.Bordo- Mavililer dış transferde son olarak Yakacıkspor forması giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



KASPER SCHMEİCHEL NİCE'E TRANSFER OLDU

NİCE, İngiltere'nin Leicester City takımından Danimarkalı kaleci Kasper Schmeichel'ı transfer etti. Danimarkalı filebekçisiyle sözleşme imzalandığını duyuran Fransız kulübü, tecrübeli eldivenin bonservis bedeli ve sözleşme detayları ise açıklamadı.



ERHAN KARTAL BEYKOZ İSHAKLI'DA

YENİ sezona iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Beykoz İshaklıspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.Bordo- Mavililer dış transferde son olarak Yakacıkspor forması giyen tecrübeli sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile anlaşma sağlandığını duyurdu.



CHUKWUEMEKA'YI CHELSEA KAPTI

PREMİER Lig takımlarından Chelsea, Aston Villa forması giyen 18 yaşındaki Carney Chukwuemeka ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Aston Villa'nın alt yapısından yetişen İngiliz oyuncu ligde son iki sezonda 13 kez forma şansı buldu.