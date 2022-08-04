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    • Spor
    • 04.08.2022 21:06
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    • 04.08.2022 21:07
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    Son dakika: Galatasaray Morutan'ı gönderdi!

    Son dakika haberleri... Galatasaray Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılılar, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. İşte Morutan'ın yeni kulübü...

    Galatasaray’da ayrılık!

    Galatasaray, geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak Pisa'ya gönderdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

    Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

    Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Seri A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

    Detaylar birazdan...

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    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Morutan'ı gönderdi!
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