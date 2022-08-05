İlk hedefimiz şampiyonluk

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön ele turu ilk maçında Çek temsilvisi Slovacko'yu 3-0 yendiği maçın arndından açıklamalarda bulundu. Stadı dolduran taraftarlara teşekkür eden Jesus, takımının haklı bir galibiyetle avantaj yakaladığını söyledi.
YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİZ...
JESUS Şöyle konuştu: Yüzde yüz hazırız diyemeyiz. Hem Kiev maçlarında hem de bugün iyi göstergeler sunduk. Ama bizim ilk hedefimiz lig. Avrupa'da ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
NE İSTEDİĞİMİ İYİ BİLİYORLAR
GUSTAVO Henrique ve Arao daha önce benimle çalıştığı için avantajları var. Benim ne istediğimi biliyorlar. Emre Mor da yetenekli bir futbolcu ve bugün çok başarılıydı. Daha etkili olacaktır.
EME HER MAÇI KOPARTABİLİR
EMRE Mor henüz 90 dakika oynayabilecek durumlda değil. Ama kendisinin özel yetenekleri var. Maçı kopartabilecek bir oyuncu. Hem bireysel hem de takım olarak gelişeceğiz.
VALENCİA SAHAYA KAPTAN ÇIKTI
FENERBAHÇE'DE dün gece Slovacko karşısında Enner Valencia sahaya takım kaptanı olarak çıktı.Kaptan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Ekvadorlu futbolcu taktı.
KALECİ ERTUĞRUL GÜVEN VERDİ
ALTAY Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle tam hazır olmadığı maçta 11'de forma giymediği kaleci Osman Ertuğrul Çetin ilk yarıda kritik bir hamle ile poszisyonu önledi.
MERT HAKAN KADRODAN ÇIKTI
FENERBAHÇE'DE sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya dahil edildi.