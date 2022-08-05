İlk hedefimiz şampiyonluk





NE İSTEDİĞİMİ İYİ BİLİYORLAR

GUSTAVO Henrique ve Arao daha önce benimle çalıştığı için avantajları var. Benim ne istediğimi biliyorlar. Emre Mor da yetenekli bir futbolcu ve bugün çok başarılıydı. Daha etkili olacaktır.



EME HER MAÇI KOPARTABİLİR

EMRE Mor henüz 90 dakika oynayabilecek durumlda değil. Ama kendisinin özel yetenekleri var. Maçı kopartabilecek bir oyuncu. Hem bireysel hem de takım olarak gelişeceğiz.



VALENCİA SAHAYA KAPTAN ÇIKTI

FENERBAHÇE'DE dün gece Slovacko karşısında Enner Valencia sahaya takım kaptanı olarak çıktı.Kaptan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Ekvadorlu futbolcu taktı.



KALECİ ERTUĞRUL GÜVEN VERDİ

ALTAY Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle tam hazır olmadığı maçta 11'de forma giymediği kaleci Osman Ertuğrul Çetin ilk yarıda kritik bir hamle ile poszisyonu önledi.



MERT HAKAN KADRODAN ÇIKTI

FENERBAHÇE'DE sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya dahil edildi.