Sarı-Kırmızılılar’ın dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Oscar ile görüşme yaptığı iddia ediliyor





MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Kulislerde konuşulan yeni iddialara göre Galatasaray'ın peşinde olduğu 10 numara Brezilyalı Oscar. Kariyerine Çin kulübü SH Port'ta devam eden 30 yaşındaki futbolcu ailevi nedenlerden dolayı hem takımdan hem de ülkeden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Galatasaray'ın yaşanan sürpriz gelişme sonrasında Oscar'ın menajeriyle temasa geçtiği, bu nedenle Evander'in şu anda bekletildiği öne sürülüyor. Ancak Brezilyalı yıldızın SP Port'ta 15 milyon Euro'nun üzerinde maaş alması, bu transferin ne kadar zor bir operasyon olduğunu gözler önüne seriyor. 2017 yılında kariyerinin zirvesindeyken 60 milyon Euro karşılığında Chelsea'den ayrılarak Çin'in yolunu tutan Oscar'ın bu kararı büyük bir şaşkınlık yaratmıştı.