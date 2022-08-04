G.saray yönetimi, Mertens transferi için büyük bir çaba harcıyor

Haris Seferovic'e partner olabilecek bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Dries Mertens için pazarlıklar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar önceki gün flaş bir hamle yaparak, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Belçikalı forvetin menajeriyle temasa geçmişti.
2 YIL SÖZLEŞME İSTİYOR
Yönetimin 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıl sözleşme ve toplam 3.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirtilmişti. Alınan bilgilere göre Mertens'in talebi 2 yıl sözleşme ve toplam 6 milyon Euro maaş oldu. Galatasaray yönetiminin bu rakamı çok fazla bulduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İtalyan basınına göre Juventus'tan çok cazip bir teklif alan Mertens, Napoli'nin ezeli rakibi olduğu gerekçesiyle Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istemedi. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu forvetin yanı sıra forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Belçika Milli Takımı'nda tam 105 kez görev yapan Dries Mertens rakip ağlara 21 gol bıraktı. Şu anda Galatasaray'ın dışında İtalyan 2 kulübün de Belçikalı forveti kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcadığı ifade ediliyor. Mertens'in kısa süre içinde yeni takımına karar vereceği belirtiliyor.