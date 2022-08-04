G.saray yönetimi, Mertens transferi için büyük bir çaba harcıyor





2 YIL SÖZLEŞME İSTİYOR

Yönetimin 35 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıl sözleşme ve toplam 3.5 milyon Euro garanti ücret önerdiği belirtilmişti. Alınan bilgilere göre Mertens'in talebi 2 yıl sözleşme ve toplam 6 milyon Euro maaş oldu. Galatasaray yönetiminin bu rakamı çok fazla bulduğu ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. İtalyan basınına göre Juventus'tan çok cazip bir teklif alan Mertens, Napoli'nin ezeli rakibi olduğu gerekçesiyle Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istemedi. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu forvetin yanı sıra forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor.