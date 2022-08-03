Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde çok önemli açıklamalar yaptı





KUPALAR DA TÖRENE GETİRİLDİ

Süper Lig Şampiyonluk Kupası ve Süper Kupa'nın da hazır bulunduğu törende Başkan Ağaoğlu, konuşma yaptı. Ağaoğlu, Trabzonspor'un tam 55 yıl önce bugün kurulduğunu belirterek, "Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu: Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. Trabzonspor, kurulduktan yalnızca 7 yıl sonra 2. Lig şampiyonu oldu. 1. Lig'e çıktıktan iki sene sonra Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Ve kısa sürede Karadeniz'in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. 8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası... Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette" şeklinde konuştu.