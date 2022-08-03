Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde çok önemli açıklamalar yaptı

2 Ağustos 1967 yılında kurulan Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda yapılan kutlama törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve taraftarlar katıldı.
KUPALAR DA TÖRENE GETİRİLDİ
Süper Lig Şampiyonluk Kupası ve Süper Kupa'nın da hazır bulunduğu törende Başkan Ağaoğlu, konuşma yaptı. Ağaoğlu, Trabzonspor'un tam 55 yıl önce bugün kurulduğunu belirterek, "Trabzon şehrini spor tarihimizin altın sayfalarına taşıyacak bir olay oldu: Çok sevdiğimiz, gönül verdiğimiz Trabzonspor kuruldu. Trabzonspor, kurulduktan yalnızca 7 yıl sonra 2. Lig şampiyonu oldu. 1. Lig'e çıktıktan iki sene sonra Türkiye'nin en büyüğü olmayı başardı. Ve kısa sürede Karadeniz'in uzak bir köşesinde yer alan bu küçük şehrin ismini tüm dünyaya duyurdu. 8 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı ve 5 Başbakanlık Kupası... Tüm görkemiyle müzemizde yer alan Kıbrıs Barış Kupamız da var elbette" şeklinde konuştu.
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un büyümeye ve güçlendiğini vurgulayarak, "Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, bu camia, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi koruyarak, hep söylediğim gibi yan yana durarak, yol almaya devam edeceğiz" dedi.