Trabzonspor transferde yeniden atağa kalktı! Dünya yıldızı Mertens'i gündemine aldı





UMUT BOZOK İÇİN YENİ BİR GİRİŞİM

Tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik de devrede... Napoli'den takım arkadaşı olan Hamsik'in Mertens'e Trabzonspor'a gelmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Hamsik'in bu görüşmede, "Gel bizimle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy göster. Yeniden o heyecanı yaşa... Trabzonspor taraftarı Napoli taraftarı gibi. Takımlarına müthiş bağlılar. Burası tam bir futbol şehri" dediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Mertens, 2013 yılından beri Napoli formasını giyiyordu. Kariyerinde 683 maçta 246 gol ve 181 asist yaptı. En son Napoli'de forma giyen 35 yaşındaki hücum oyuncusu şu anda boşta... 1.69 boyundaki futbolcu, Belçika Milli Takımı formasını tam 105 kez giydi. Öte yandan Trabzonspor ile ismi daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Umut Bozok için hem kulübüyle hem de oyuncuyla son bir görüşme daha yapacak.