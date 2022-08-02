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    Galatasaray, Arsenal forması giyen Uruguaylı yıldız Torreira ile çok büyük oranda anlaşma sağladı

    İngiliz kulübüyle 5.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus karşılığında el sıkışan Galatasaray, Lucas Torreira’ya 3 milyon Euro garanti ücret teklif etti . Urugualı futbolcunun transferinin 1-2 güne resmen açıklanması bekleniyor.

    Aslan Torreira

    Geçen sezon büyük sorunlar yaşadığı orta alanını baştan aşağıya değiştirmek için kolları sıvayan Galatasaray artık son viraja girdi. 8 numara pozisyonuna Sergio Oliveira'yı alan Sarı- Kırmızılılar'da artık 6 numara transferinde de mutlu son çok yakın.



    MUSLERA ETKİSİ!
    Galatasaray yönetimi, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira konusunda çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle 5.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Uruguaylı futbolcuya 3 milyon Euro net maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulurdu. 26 yaşındaki Torreira'nın bu teklife çok sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray kaptanı Muslera'nın milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Torreira'nın ikna edilmesi konusunda çok etkili olduğu öğrenildi.



    BÜYÜK HEYECAN YARATTI
    Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da kiralık oynayan yıldız futbolcu 5 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Avrupa'nın önemli 6 numaralarından biri olan Lucas Torreira, Galatasaray'ın orta alanda yaşadığı birçok sıkıntıyı çözebilecek bir isim. Sarı-Kırmızılılar'ın 1-2 gün içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor. Torreira ile ilgili haberler sosyal medyada çok büyük bir heyecan yarattı.

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