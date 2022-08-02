Galatasaray, Arsenal forması giyen Uruguaylı yıldız Torreira ile çok büyük oranda anlaşma sağladı





MUSLERA ETKİSİ!

Galatasaray yönetimi, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira konusunda çok önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle 5.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro bonus karşılığında prensip anlaşmasına vardı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Uruguaylı futbolcuya 3 milyon Euro net maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklifinde bulurdu. 26 yaşındaki Torreira'nın bu teklife çok sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray kaptanı Muslera'nın milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Torreira'nın ikna edilmesi konusunda çok etkili olduğu öğrenildi.