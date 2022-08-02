Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Alioski çubukluyu giyecek

Uzun süredir sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Al Ahli formasını giyen Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı. Dün kulüpten yapılan açıklamada, Makedon yıldızla ve Suudi Arabistan kulübü ile anlaşıldığı duyuruldu.
LEEDS UNİTED FORMASINI GİYDİ
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Ayrıca yıldız futbolcunun maaşının Al Ahli kulübü tarafından karşılanacağı da öğrenildi. İngiltere'de uzun süre Leeds United formasını giyen Alioski geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Ancak yıldız futbolcu, Al Ahli'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı almıştı.
ORTA ALANDA DA OYNAYABİLİYOR
Piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Alioski sol bekin yanı sıra orta alanın solunda ve ortasında da oynuyor. Makedon yıldız hücumda çok etkili bir kanat beki.