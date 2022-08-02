Fenerbahçe sol bek sorununu çözdü! Alioski çubukluyu giyecek





LEEDS UNİTED FORMASINI GİYDİ

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Ayrıca yıldız futbolcunun maaşının Al Ahli kulübü tarafından karşılanacağı da öğrenildi. İngiltere'de uzun süre Leeds United formasını giyen Alioski geçtiğimiz sezon başında bedelsiz olarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Ancak yıldız futbolcu, Al Ahli'nin küme düşmesi sonrası ayrılık kararı almıştı.