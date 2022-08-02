Beşiktaş yerli transferine ağırlık verdi! Kaan Ayhan ve Kerem Atakan Kesgin harekete geçti

Beşiktaş'tan yerli harekatı... Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz eksik bölgelerini tam olarak takviye edemeyen Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik var. Siyah-Beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor. Yönetim ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı. Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gidişinin ardından takımın bir diğer genç ismi Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş'ta şu anda büyük bir yerli sıkıntısı baş göstermiş durumda. Yönetim, Kaan Ayhan'ı transfer ederek hem savunmaya önemli bir yıldız takviyesi yapmayı hem de yerli sorununa çözüm bulmayı hedefliyor. Beşiktaş yaklaşık 1 ay önce milli futbolcu için Sassuolo ile sıkı pazarlıklar yapmıştı.