Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon Trabzonspor'u kabul etti

Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor Külliye'de... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarete Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo Mavili yöneticiler ile oyuncular katıldı. Erdoğan, Başkan Ağaoğlu ve oyuncuları başarılarından dolayı kutladı. 20 kişilik kafileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı... Bordo-Mavili kafilede ise Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kaptan Uğurcan Çakır, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise annesinin rahatsızlığının kritik olması nedeniyle ziyarette yer alamadı. Oldukça neşeli geçtiği öğrenilen toplantı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kazanılan başarılardan dolayı Trabzonspor kulübü kafilesini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sezonda da başarı dileklerinde bulunarak, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz. Umarım yeni sezonda da başarılarınız devam eder. Programıma uyarsa playoff maçında tribünde olmak istiyorum" dedi.
TORUNUNUN SELAMI VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca torunu Ahmet Akif'in de tüm futbolculara selamı olduğunu özellikle de Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ü selamlarını iletti.
HANGİ BÖLÜMÜ SEÇECEKSİN KAĞAN!
Cumhurbaşkanı Lig ve Süper Kupa Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ziyarette yer alan Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu YKS'de Türkiye 898'incisi olmasından dolayı tebrik ederek, "Bundan sonrası da çok önemli hangi bölümü tercih edeceksin" diye sordu. Kağan da, Hukuk Fakültesini tercih edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı formayı hediye ederken, ziyarette bulunan futbolcular Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Kağan Moradaoğlu ve Vitor Hugo da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekildi.