Başkan Recep Tayyip Erdoğan şampiyon Trabzonspor'u kabul etti

Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu Trabzonspor Külliye'de... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarete Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo Mavili yöneticiler ile oyuncular katıldı. Erdoğan, Başkan Ağaoğlu ve oyuncuları başarılarından dolayı kutladı. 20 kişilik kafileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katıldı... Bordo-Mavili kafilede ise Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kaptan Uğurcan Çakır, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise annesinin rahatsızlığının kritik olması nedeniyle ziyarette yer alamadı. Oldukça neşeli geçtiği öğrenilen toplantı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kazanılan başarılardan dolayı Trabzonspor kulübü kafilesini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sezonda da başarı dileklerinde bulunarak, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz. Umarım yeni sezonda da başarılarınız devam eder. Programıma uyarsa playoff maçında tribünde olmak istiyorum" dedi.