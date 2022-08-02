11’deki yerini kaybettiği için ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a Jesus freni





ANTALYA ÖNÜNDE İLK 11'DE!

Sezonun ilk maçında pazar günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11 netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu deplasmanda, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçındaki kadroyu büyük oranda sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın sadece, performansı eleştiri konusu olan Berkan Kutlu'nun yerine yeni transfer Frederik Midtsjö'ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. AZ Alkmaar ile son derece iyi bir kamp dönemi geçiren Norveçli futbolcunun fiziki anlamda takımın önünde olduğu ve büyük ihtimalle 11'de forma giyeceği öğrenildi. Okan Buruk transferi konusunda çok ısrarcı olduğu Midtsjö'nün dinamizmi ve çalışkanlığı ile takıma büyük katkı vereceğini düşünüyor. Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında forma giyecek üç yerli futbolcusu Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu olacak.



FIRTINA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan tek takım Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Kura Türkiye saatiyle 13.00'da çekilecek. Trabzonspor, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Bordo- mavililerin play off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle; Kopenhag, Kızılyıldız - Pyunik galibi, Ludogorets - Dinamo Zagreb galibi, Sheriff - Viktoria Plzen galibi. Trabzonspor bir üst tura geçer ise 25. Ağustos'ta tekrar kura çekimi yapılacak. Elenirse Avrupa Ligi'nde yarışacak. Play-offlarda ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



FİNAL KAZANCI 5 MİLYON TL

Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine getirerek önemli bir gelir elde etti. Bordo-Mavililer'in maç organizasyonu için gereken maliyetleri düşüşüyle birlikte 5 milyon TL seviyelerinde bir rakamı kasasına koydu.



ADMİN SİTEYE GİRİŞ YAPTI!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabı açtı. Trabzonspor, resmi Twitter hesabından flaş bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Twitter'da 1 milyon 900 bin takipçisi olan bordo-mavili kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "admin siteye giriş yaptı" şeklinde paylaştı. Avcı'nın hesabını kısa sürede binlerce kişi takibe aldı



1 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Alkmaar ile Konferans Ligi'nde 1 maça çıkan Midtsjö şu anda fiziki anlamda takım arkadaşlarının önünde.



EVANDER İÇİN BUGÜN KRİTİK ZİRVE VAR

Galatasaray en önemli transfer hedeflerinden biri olan Evander konusunda da pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya çıkarken, Midtjylland kulübü 8 milyon Euro'ya kadar inmişti. Bugün Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Danimarka kulübünün yetkilileri ile online bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.



ASTON MARTİN, ALONSO İLE ANLAŞTI

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deney imli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak. Yapılan açıklamada, Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.



FABREGAS COMO'YA TRANSFER OLDU

İspanyol futbolcu Cesc Fabregas İtalya Serie B takımllarından Como'ya transfer oldu. 35 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Monaco'da forma giyen Tecrübeli futbolcu 54 maçta maçta takımına 3 gol, 6 asistlik katkıda bulundu.İtalyan kulübünün bu transfer için herhangi bir bedel ödemediği belirtildi.



GÖKHAN İÇİN YALANLAMA!

Yerli kaleci arayan Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı bitirme noktasına getirdiği iddia edilmişti. Ancak Karadeniz kulübünden dün yapılan yazılı açıklamada, tecrübeli eldiven için herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapılmadığı duyuruldu.



YENİ SPONSOR AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin resmi kargo sponsoru Sendeo oldu. Açıklamada "Kargo ve teslimat sektörüne yenilikçi çözümler getirmek için faaliyetlerini sürdüren Sendeo, Kulübümüzün "Resmi Kargo Taşıma Sponsoru" oldu" denildi. İmza töreni yarın Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.



MOHAMED'E ELEŞTİRİ VAR

Kiralık olarak Nantes'e giden Mostafa Mohamed şu ana kadarki performansıyla göze giremedi. Fransız basını, Mısırlı forvetin uyum sorunu yaşadığını ve takıma adapte olamadığnı yazdı.

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