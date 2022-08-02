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    11’deki yerini kaybettiği için ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a Jesus freni

    11’deki yerini kaybettiği için gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun için teknik patron Jesus, “Takımda kalmalı” raporu verdi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Serdar Dursun’a Jesus freni

    Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybettiği için kendisine gelen teklifleri değerlendirmek isteyen Serdar Dursun ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Serdar Dursun'un takımda kalmasını istediğini yönetime bildirdiği iddia edildi. Serdar Dursun için başta Schalke olmak üzere birçok kulüpten teklifler olduğu ifade ediliyordu. Jorge Jesus'un bu kararı sonrasında Serdar Dursun'un nasıl bir tavır belirleyeceği ise merak konusu. Ancak Serdar Dursun'un çift forvetli sistem de gerek 11'de gerekse de sonradan oyuna girerek forma giyme şansının yüksek olabileceği de değerlendiriliyor.



    UEFA LİSTESİ GÜNCELLENDİ
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçı öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Mauricio Lemos, Mergim Berisha, Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya eklenirken, Tisserand, Pelkas, Serdar Aziz, Joao Pedro ve İrfan Can Kahveci ise yer almadı. Pelkas dışında diğer oyuncular sakatlıkları nedeniyle listede yer almadılar.



    FENERBAHÇE SLOVACKO'YA BİLENİYOR
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



        FENER'DEN EMİRHAN HAMLESİ
        Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transferi için çok uğraştığı Emirhan Topçu konusunda harekete geçti. Beşiktaş, Rize'nin 21 yaşındaki stoperi ile anlaşmış ancak Karadeniz kulübü ile ödeme planı konusundaki anlaşmazlık yüzünden transfer rafa kaldırılmıştı. Emirhan'ı transfer edemeyen Beşiktaş da İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı almıştı. Fenerbahçe, Emirhan'ı kadrosuna katarak stoper rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.



        FASSNACHT'TAN KÖTÜ HABER
        Young Boys sportif direktörü Steve von Bergen, İsviçre basınına Christian Fassnacht ile ilgili konuştu. Von Bergen "Fassnacht'ı kimseye hediye etmeyiz. O bizim için çok önemli bir oyuncu, milli bir oyuncu ve dolayısıyla belli bir değeri var. Şimdiye kadar tatmin edici bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı. İsviçre basınından Der Bund'a yer alan haberde Fassnacht- Beşiktaş görüşmelerinin detayları da yer aldı. Fassnacht'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı vurgulanan haberde maaşının da Beşiktaş'ta daha yüksek olacağı ifade edildi.



        FREY İLE KONUŞTU
        Öte yandan Fassnacht'ın eski Fenerbahçeli Michael Frey'den telefonla transfer için konuştuğu belirtilirken Frey'in Türkiye ile ilgili olumlu şeyler söylemediği kaydedildi.



            MASUAKU BEŞİKTAŞ'TA
            Beşiktaş sol bekini buldu. Siyah-Beyazlılar, West Ham United formasını giyen Arthur Masuaku'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Kongolu yıldızın maaşını İngiliz kulübüyle paylaşacak. Sözleşmede 2.2 milyon Euro satın alma opsiyonu da var.



            SAISS'E TAM NOT!
            Saiss, Sampdoria maçındaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. 59 dakika sahada kalan ve yerini Berkay Vardar'a bırakan Faslı stoper, 47 kez topla buluşurken 42 kez isabetli pas yaptı. Pas isabetinde yüzde 83.3 isabet yakalayan Saiss, 2 kez de rakip kaleyi yoklayarak gol aradı. Welinton ile birlikte uyumlu görünen futbolcu, hırsı ile taraftardan alkış topladı.



            PJANIC'E ÇİZME YOLU GÖZÜKTÜ!
            Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Pjanic'in, gelecek sezon Barcelona'da kalmasına zor gözüyle bakılıyor. Daha önce İtalya'da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlamış; görev aldığı 26 maçta, takımına 2 asistlik katkı sağlamıştı.



                CÜNEYT ÇAKIR'A UEFA'DAN GÖREV
                FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında bugün yapılaacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu müsabakasını yönetecek. 20.45'te başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş, maçın 4. hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.



                BANDIRMA'DAN OĞUZ GÜÇTEKİN HAMLESİ
                Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Belçika ekibi KVC Westerlo'do forma giyen Oğuz Kaan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 23 yaşındaki ön libero, daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Konyaspor gibi takımlarda forma giymişti. Genç oyuncu, geçen sezon Westerlo ile 24 resmi maçta forma giydi.



                GENÇ ATLETLER CALİ'DE SAHNE ALACAK
                Türkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden genç sporcular, Kolombiya'nın Cali kentindeki gerçekleştirilecek olan 45. Dünya U 20 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 170 ülkeden 1500 atletin yer alacağı organizasyonda Türkiye, 4 kadın, 6 erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edilecek.



                    FORVETE İKİ ADAY BİRDEN
                    Seferovic'in arkasına bir forvet daha almak isteyen Galatasaray'da şu anda iki isim ön plana çıkmış durumda. Fransız basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Leo Dubois'nın ardından Lyon'dan ikinci transferini gerçekleştirebilir. Haberde, Galatasaray'ın Fransız ekibinde gözden düşen Tino Kadewere ile ilgilendiği ve bu transferin bitebileceği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar ve Lyon'un Dubois'nın transferi sırasında dostane ilişkiler kurduğu, Zimbabweli forvetin yeni adresinin İstanbul olabileceği belirtildi. Kadewere 2020-21 sezonunun devre arasında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Sarı- Kırmızılılar'ın o dönem yüksek maliyet nedeniyle kadrosuna katamadığı 26 yaşındaki forvet 12 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olmuştu. İtalyan basınına göre ise Cimbom'un gündemindeki forvet Christian Kouame. Spezia, Nantes ve Cremonese ile birlikte Galatasaray'ın da Fiorertina formasını giyen Fildişili yıldızı transfer etmek için çalışmaları var. Sarı-Kırmızılılar'ın Kouame'yi kiralamak için İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı da belirtiliyor.



                    BAŞKAN ÖZBEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI
                    Genel kuruldan Riva ve Florya projeleri için onay alan Başkan Dursun Özbek teşekkür mesajı yayınladı. Özbek, "Bundan 117 yıl önce sarı kırmızı renkler altında toplanan kurucularımızın bizlere gösterdiği hedef doğrultusunda bu bayrağı Cumhuriyetimizin 100. yılında zirveye taşımak, bizlerin asli görevidir. Genel Kurulumuzun ortaya koyduğu irade, bizler için işte bu önemli yolun başlangıcıdır. Bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.



                    ÖMER VE CİCALDAU ARTIK YOLCU
                    Avusturya kampı sonrası Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı Ömer Bayram ve Alexandru Cicaldau konusunda yönetime olumsuz rapor sunduğu belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Ömer'in sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü, Cicaldau'nun ise kiralık olarak gönderileceği ifade edildi. Rumen yıldıza ülkesinden 2-3 takımın talip olduğu gelen bilgiler arasında.



                        ANTALYA ÖNÜNDE İLK 11'DE!
                        Sezonun ilk maçında pazar günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11 netleşmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un zorlu deplasmanda, Fiorentina ile oynanan hazırlık maçındaki kadroyu büyük oranda sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın sadece, performansı eleştiri konusu olan Berkan Kutlu'nun yerine yeni transfer Frederik Midtsjö'ye forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. AZ Alkmaar ile son derece iyi bir kamp dönemi geçiren Norveçli futbolcunun fiziki anlamda takımın önünde olduğu ve büyük ihtimalle 11'de forma giyeceği öğrenildi. Okan Buruk transferi konusunda çok ısrarcı olduğu Midtsjö'nün dinamizmi ve çalışkanlığı ile takıma büyük katkı vereceğini düşünüyor. Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında forma giyecek üç yerli futbolcusu Emre Akbaba, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu olacak.

                        FIRTINA'NIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
                        Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan tek takım Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Kura Türkiye saatiyle 13.00'da çekilecek. Trabzonspor, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemeyi başarırsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Bordo- mavililerin play off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle; Kopenhag, Kızılyıldız - Pyunik galibi, Ludogorets - Dinamo Zagreb galibi, Sheriff - Viktoria Plzen galibi. Trabzonspor bir üst tura geçer ise 25. Ağustos'ta tekrar kura çekimi yapılacak. Elenirse Avrupa Ligi'nde yarışacak. Play-offlarda ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

                        FİNAL KAZANCI 5 MİLYON TL
                        Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine getirerek önemli bir gelir elde etti. Bordo-Mavililer'in maç organizasyonu için gereken maliyetleri düşüşüyle birlikte 5 milyon TL seviyelerinde bir rakamı kasasına koydu.

                        ADMİN SİTEYE GİRİŞ YAPTI!
                        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Twitter hesabı açtı. Trabzonspor, resmi Twitter hesabından flaş bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Twitter'da 1 milyon 900 bin takipçisi olan bordo-mavili kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "admin siteye giriş yaptı" şeklinde paylaştı. Avcı'nın hesabını kısa sürede binlerce kişi takibe aldı

                        1 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
                        Alkmaar ile Konferans Ligi'nde 1 maça çıkan Midtsjö şu anda fiziki anlamda takım arkadaşlarının önünde.

                        EVANDER İÇİN BUGÜN KRİTİK ZİRVE VAR
                        Galatasaray en önemli transfer hedeflerinden biri olan Evander konusunda da pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede bonuslarla beraber 7 milyon Euro'ya çıkarken, Midtjylland kulübü 8 milyon Euro'ya kadar inmişti. Bugün Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Danimarka kulübünün yetkilileri ile online bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

                        ASTON MARTİN, ALONSO İLE ANLAŞTI
                        Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini, deney imli İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak. Yapılan açıklamada, Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi.

                        FABREGAS COMO'YA TRANSFER OLDU
                        İspanyol futbolcu Cesc Fabregas İtalya Serie B takımllarından Como'ya transfer oldu. 35 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Monaco'da forma giyen Tecrübeli futbolcu 54 maçta maçta takımına 3 gol, 6 asistlik katkıda bulundu.İtalyan kulübünün bu transfer için herhangi bir bedel ödemediği belirtildi.

                        GÖKHAN İÇİN YALANLAMA!
                        Yerli kaleci arayan Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı bitirme noktasına getirdiği iddia edilmişti. Ancak Karadeniz kulübünden dün yapılan yazılı açıklamada, tecrübeli eldiven için herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapılmadığı duyuruldu.

                        YENİ SPONSOR AÇIKLANDI
                        Fenerbahçe'nin resmi kargo sponsoru Sendeo oldu. Açıklamada "Kargo ve teslimat sektörüne yenilikçi çözümler getirmek için faaliyetlerini sürdüren Sendeo, Kulübümüzün "Resmi Kargo Taşıma Sponsoru" oldu" denildi. İmza töreni yarın Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

                        MOHAMED'E ELEŞTİRİ VAR
                        Kiralık olarak Nantes'e giden Mostafa Mohamed şu ana kadarki performansıyla göze giremedi. Fransız basını, Mısırlı forvetin uyum sorunu yaşadığını ve takıma adapte olamadığnı yazdı.

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                        Gemi yola çıktı fiyatlar çakıldı
                        Haberler Spor 11’deki yerini kaybettiği için ayrılmayı düşünen Serdar Dursun'a Jesus freni
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