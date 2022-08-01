Yine yeniden Carvalho

Galatasaray'da gündem yeniden William Carvalho... 6 numara transferi için çok büyük bir çaba harcayan Sarı-Kırmızılılar'da rota birkez daha Portekizli yıldıza döndü. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Carvalho için Real Betis'le uzun süren pazarlıklar yapmış ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım atılmıştı. Bu gelişme sonrası görüşülen alternatif isimlerden de sonuç Galatasaray yeniden yıldız futbolcuyla ilgili atağa kalktı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Real Betis'e 3.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Transfer görüşmeleri yapması için İspanyol ekibinin kamp kadrosuna alınmayan Carvalho, Galatasaray'la büyük oranda anlaşmış durumda. Betis'in de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun fiyatını 5 milyon Euro'ya indirdiği belirtiliyor. Bu hafta içinde yapılacak görüşmelerde aradaki bu farkın kapanması durumunda William Carvalho'nun transferinin mutlu sonla biteceği ifade ediliyor.