Masuaku Kartal’a yakın!

BEŞİKTAŞ sol bek transferini tamamlamak üzere... Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a imza atmasından sonra sol kanat arayışlarına başlayan Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Kartal, West Ham'dan Arthur Masuaku transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Siyah-Beyazlılar'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak istediği 28 yaşındaki oyuncunun hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş, yıldız oyuncuyu öncelikle olarak bonservisiyle transfer etmek istedi. Ancak West Ham'ın bonservis pazarlığı 5 milyon Euro'dan başlaması üzerine kiralama seçeneği masaya yatırıldı. West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı. 11 kez milli takım formasını giyen ve 1 gole imza atan Masuaku için şimdiye kadar 7.4 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.



RIDVAN RANGERS'DA İLK İDMANINA ÇIKTI

KARTAL'DAN Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. Rangers'ın resmi Twitter hesabından Rıdvan Yılmaz'ın antrenman görüntülerine ilişkin iki fotoğraf paylaşıldı. İlkinde menajer Giovanni van Bronckhorst da karede yer aldı.



DOMAGOJ VIDA AEK İLE İMZALADI

BEŞİKTAŞ'TAN ayrıldıktan sonra boşta olan 33 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida, Yunan temsilcisi AEK Atina ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre tecrübeli oyuncunun başkent ekibinden yıllık 1.9 milyon Euro kazanacağı belirtildi.