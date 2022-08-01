Filenin Efeleri Challenger’da 2. oldu

A MILLI Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası Final karşılaşmasında Küba'ya 5-17, 23-25, 25-20, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvayı 2. olarak tamamladı. Filenin Efeleri, bu sonuçla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi.



MİLLİ MOTOSİKLETÇİLER PODYUMU AZ FARKLA KAÇIRDI

DÜNYA Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının ikinci yarışında, milli motosikletçiler poydumu kıl payı kaçırdılar. Milli motorsikletçiler Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu ise 5'inci oldu. Yarışı, İtalyan sürücülerden Lorenzo Baldassarri birinci, Nicolo Bulega ikinci, Stefano Manzi ise üçüncü sırada bitirdi.



ERRİCK MCCOLLUM PINAR KARŞIYAKA'DA

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Boras Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten'i renklerine bağladı.



ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'u kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Boras Basket takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten'i renklerine bağladı.



SPOR Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, 2. Lig'de şampiyonluk getiren 15 isimle yollarını ayırırken, yeni sezonda 9 ismi kadrosuna dahil etti. Yeşil-Siyahlılar kadrosuna, Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Hakan Yavuz, Nalepa, Kabongo Kassongo, Odise Roshi, İsmail Erdoğan, Sinan Kurumuş ve Kaiyne River Woolery dahil etti.



ÇAYKUR RİZESPOR YENİ SEZONA BİLENİYOR

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bülent Korkmaz yönetiminde Isınma hareketleri ile başlayan idman, düz koşuyla devam etti. Giresunspor ile dün yapılan hazırlık maçında ilk 11'de görev almayan futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.