Arda’ya Arsenal’den yakın takip

Arsenal, F. Bahçe'nin genç yıldızı, Arda Güler'i gündemine aldı. Daily Exrpers gazetesinde yer alan haberde, yönetime 5 kişilik transfer listesi sunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, bu listeye Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i de dahil ettiği ifade edildi. Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile A takıma yükselmeyi başaran Güler, özellikle geçen sezon çizdiği grafikle dikkat çekti. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik heyet ve taraftarı heyecanlandıran genç yetenek, forma giydiği 16 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sezon öncesi kampında da bıraktığı yerden devam eden Arda Güler'in sözleşmesindeki bir madde taraftarı endişelendirdi. Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro, ikinci yılında bu rakamın 25 milyon Euro'ya, son sezonda ise 30 milyon Euro'ya çıktığı biliniyor.