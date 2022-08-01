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    Arda’ya Arsenal’den yakın takip

    Arsenal 5 kişilik transfer listesine Arda Güler’i de dahil etti. Listeyi Arsenal yönetimine teknik direktör Mikel Arteta sundu.

    Arda’ya Arsenal’den yakın takip

    Arsenal, F. Bahçe'nin genç yıldızı, Arda Güler'i gündemine aldı. Daily Exrpers gazetesinde yer alan haberde, yönetime 5 kişilik transfer listesi sunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın, bu listeye Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'i de dahil ettiği ifade edildi. Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performans ile A takıma yükselmeyi başaran Güler, özellikle geçen sezon çizdiği grafikle dikkat çekti. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik heyet ve taraftarı heyecanlandıran genç yetenek, forma giydiği 16 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Sezon öncesi kampında da bıraktığı yerden devam eden Arda Güler'in sözleşmesindeki bir madde taraftarı endişelendirdi. Arda ile 3 yıllık imzalanan sözleşmenin ilk senesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro, ikinci yılında bu rakamın 25 milyon Euro'ya, son sezonda ise 30 milyon Euro'ya çıktığı biliniyor.

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