20 milyon masada

FENERBAHÇE'DE Kim Min Jae'nin 18 milyon 50 ben Euro karşılığında Napoli'ye satılmasının ardından Sarı-Lacivertli futbolculara olan ilgi yeniden canlandı. Gelen bilgilere göre Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Miha Zajc için Fenerbahçe'ye ciddi tekliflerin geldiği bildirildi. Kulübe yakın kaynaklar gelen tekliflerin toplam 20 milyon Euro'yu bulduğunu ifade ediyorlar. Tekliflerin ardından gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Portekizli teknik adamın gelen tekliflerin ardından yönetime Szalai'nin takımda kalmasını istediği ve Kim Min Jae'nin ardından böyle bir kaybın ağır olacağını ifade ettiği öğrenildi. Jesus'un Pelkas ve Zajc'ın transferlerine ise onay verdiği ifade ediliyor.
JESUS KARARINI VERDİ
PELKAS'A Hull City'den teklif geldiği öğrenilirken Zajc'a 2 İtalyan kulübünün talip olduğu iddia ediliyor. Szalai için ise hem İngiltere hem de İtalya'dan tekliflerin olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin Pelkas ve Miha'nın satışı için mesai harcadığı bu iki futbolcçudan maksimum geliri elde etmek için çaba sarf ettiği bildirildi. Ancak Szalai için teklif astronomik boyutlara ulaşırsa Macar stoperin de satışının gündeme gelebileceği öğrenildi.
SERDAR'DAN BURSA'YA 50 BİN TL DESTEK
FENERBAHÇELİ futbolcu Serdar Aziz, altyapısında yetiştiği Bursaspor'un 'Yadigar Forma Kampanyası'na 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor kulübü, "Altyapımızda yetişen ve şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Serdar Aziz'e "Yadigar" forma kampanyasına 50.000 TL desteğinden dolayı teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.