20 milyon masada

JESUS KARARINI VERDİ

PELKAS'A Hull City'den teklif geldiği öğrenilirken Zajc'a 2 İtalyan kulübünün talip olduğu iddia ediliyor. Szalai için ise hem İngiltere hem de İtalya'dan tekliflerin olduğu gelen haberler arasında. Yönetimin Pelkas ve Miha'nın satışı için mesai harcadığı bu iki futbolcçudan maksimum geliri elde etmek için çaba sarf ettiği bildirildi. Ancak Szalai için teklif astronomik boyutlara ulaşırsa Macar stoperin de satışının gündeme gelebileceği öğrenildi.