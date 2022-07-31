Trabzon Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi! Avcı ise 1.5 yılda 3 kupa kazandı





7 AYDA BİR KUPA ALIYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa finalinin ardından konuştu. İyi bir takıma karşı çok iyi oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Şampiyonlar Ligi öncesi enerjiye ihtiyacımız vardı. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Oyun disiplininden hiç kopmadı. Taraftarlarımızdan bu desteği her zaman bekliyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferimiz. Onları mutlu ettiğimize inanıyorum. Artık 7 ayda bir kupa alıyoruz" dedi.