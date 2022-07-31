Trabzon Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi! Avcı ise 1.5 yılda 3 kupa kazandı

Süper Kupa finalinde dün gece son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u farklı yenen Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5. kupasını kazandı. Bordo-Mavililer Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna 2004 yılında Türkiye Kupası'nı kazanarak başlamıştı.
KOLEKSİYONA BİR KUPA DAHA
Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2010'da Süper Kupa, 2020'de Türkiye Kupası, 2021'de Süper Kupa ve dün gece de bir kez daha Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.
AVCI 3. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI
Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna yenilerini eklerken teknik direktör Abdullah Avcı da Bordo- Mavili takımın başında 3. kez kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.