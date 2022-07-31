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    Trabzon Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi! Avcı ise 1.5 yılda 3 kupa kazandı

    Süper Kupa finalinde Sivasspor’u deviren Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 5. kupasını kazandı. Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı da Bordo-Mavili takımın başında 3. kupasını kaldırmayı başardı.

    Kupa avcısı

    Süper Kupa finalinde dün gece son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u farklı yenen Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5. kupasını kazandı. Bordo-Mavililer Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna 2004 yılında Türkiye Kupası'nı kazanarak başlamıştı.



    KOLEKSİYONA BİR KUPA DAHA
    Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2010'da Süper Kupa, 2020'de Türkiye Kupası, 2021'de Süper Kupa ve dün gece de bir kez daha Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.



    AVCI 3. KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI
    Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna yenilerini eklerken teknik direktör Abdullah Avcı da Bordo- Mavili takımın başında 3. kez kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.



        SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
        Trabzonspor ile daha önce Süper Kupa sevinci yaşayan Abdullah Avcı, lig şampiyonluğunun ardından dün gece bir kez daha Süper Kupa kazandı. Avcı'nın gollerdeki sevinci görülmeye değerdi.



        7 AYDA BİR KUPA ALIYORUZ
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa finalinin ardından konuştu. İyi bir takıma karşı çok iyi oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Şampiyonlar Ligi öncesi enerjiye ihtiyacımız vardı. Oyuncularım çok iyi iş çıkardı. Oyun disiplininden hiç kopmadı. Taraftarlarımızdan bu desteği her zaman bekliyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferimiz. Onları mutlu ettiğimize inanıyorum. Artık 7 ayda bir kupa alıyoruz" dedi.



        TRABZON OLİMPİYAT'TA FULL ÇEKTİ
        Trabzon ile Sivas tribünleri yarı yarıya paylaşılmıştı. Bordomavili taraftarlar kendilerine ayrılan tribünlerin tamamını doldurdu. Sivas tribünlerinden de yer aldı. Sivasspor taraftarları buna rağmen ayrılan yeri dolduramadı.



            3 YENİ TRABZONLU SİFTAH YAPTI
            Trabzonspor'da Trezeguet, Larsen ve Eren Elmalı, Bordo-Mavili forma altındaki ilk resmi maçına dün gece Süper Kupa finalinde çıktı.



            ABDULLAH AVCI'DAN DORUKHAN SÜRPRİZİ
            Abdullah Avcı, Torino ile oynanan hazırlık maçında deneği gibi Dorukhan'ı Vitor Hugo'nun yanında sağ stoper olarak görevlendirdi. Dorukhan'ın bu bölgeyi hiç de yadırgamaması dikkat çekti.



            KUPAYI BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ VERDİ
            Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a Süper Kupa'yı Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi. Kupa, kaptan Uğurcan'ın elinden havaya yükseldi.

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            Haberler Spor Trabzon Olimpiyat Stadı'ndaki kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi! Avcı ise 1.5 yılda 3 kupa kazandı
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