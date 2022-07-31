Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği Fredrik Midtsjö'nün transferinde son aşamaya geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur önceki gün yaptığı açıklamada,"Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı. Hollanda ekibi AZ Alkmaar, Mdstjö'yü, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Dundee United karşılaşmasında oynatıp 12 Ağustos'ta göndermek istedi. G.Saray ise buna şiddetle karşı çıktı... Dün ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Midtjsö'nün menajerlik şirketinin sahibi Anders Carlsson, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Carlsson, Galatasaray'ın davetlisi olarak Dursun Özbek'in oteline yerleşti. Sözleşme detayları için final görüşmesi yapıldı. Dursun Özbek bu görüşmede, "Az Alkmaar'ın 12 Ağustos'ta Midtjsö'yü gönderelim isteğini kabul etmiyoruz, oyuncuyu hemen istiyoruz' ifadelerini kullandı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu isteği sonrası Hollanda kulübünün tavrı merak ediliyor.

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