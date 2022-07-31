G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Florya’yı satacak gibi söylemler çok yanlış!





AYÇA FİDANOĞLU ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, Slovakya'nın Banska Bystrica bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde 4:21.25'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Fidanoğlu kariyerinde en iyi ikinci derecesini ilan etti. Bir başka milli sporcumuz Edibe Yağız ise 3000 metre finalinde 9:25.83'lük derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.



BLıCK'TEN FASSNACHT İDDİASI

İsviçre medyasından Blick, Beşiktaş'ın Young Boys'un yıldızı Christian Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro teklif ettiğini, kulübünün ise 4+1 milyon Euro istediğini yazdı.



DANİMARKALI KALECİ JENSEN İSTANBUL'DA

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi. Sarı-Siyahlılar New York RB takımından 30 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jensen, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli kaleci, yeni sezonda başarılı olacağını belirtti.



MOHAMMED VE DRAZİC BODRUM'A İMZAYI ATTI

SPOR Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Bodrumspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



MİGUEL CRESPO'YA "HAZIR OL" EMRİ

İsmail Yüksek'in kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Slovacko karşısında orta sahada Arao ile birlikte Miguel Crespo görev yapacak. Portekizli oyuncu eski formuna yaklaşıyor.