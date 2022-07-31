G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Florya’yı satacak gibi söylemler çok yanlış!

G.Saray Genel Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "G.Saray, 1 milyar 800 milyon TL borcu Sportif A.Ş.'ye ödemek zorunda. Florya'yı satacaklar gibi bir söylemler çok yanlış. Projeyi defalarca anlattık. Florya'da G.Saray'a ait olmayan 40 dönüm yeri kazandıracağız. İki arsa birleştiği zaman eski arsamız değer kazanacak. Biz geliştirmeden bunu kastediyoruz. Oluşturduğumuz bu fon amatör branşlar için sürdürülebilir hal alacak. Ortaya çıkan varlıkların değerlendirilmesi zor işler, Kemerburgaz vs. G.Saray sevdalısı olarak bunu yapıyoruz. Yarınki vereceğiniz karar bana göre G.Saray'ın önümüzdeki 25 yılını kapsayan projeleri etkileyecek" dedi. Özbek, "Önümüzdeki çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz G.Saraylılar birlikte olursak bu sorunların hepsini çözeriz" ifadelerini kullandı.
CİMBOM'UN FİORENTİNA SINAVI
Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bugün İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak. Avusturya'daki Untersberg Arena'da oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Fiorentina ile yapılacak maç, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık sınavı olacak. Daha önce 6 maçta kendisini sınayan Aslan, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.
CARVALHO'DAN G.SARAY HAMLESİ
Galatasaray'da yeri sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken yıldız oyuncudan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için uğraş verdiği Real Betisli yıldız Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Lyon, Monza ve Nottingham Forest de transfer etmek istiyor. Carvalho'nun tercih edeceği takım önümüzdeki hafta netlik kazanacak.