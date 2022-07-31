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    G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Florya’yı satacak gibi söylemler çok yanlış!

    G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Biz Florya’da Galatasaray’a ait olmayan 40 dönüm yeri kazandıracağız. İki arsa birleştiği zaman eski arsamız değer kazanacak” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Florya’yı satacak gibi söylemler çok yanlış!

    G.Saray Genel Kurulu'nda konuşan Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "G.Saray, 1 milyar 800 milyon TL borcu Sportif A.Ş.'ye ödemek zorunda. Florya'yı satacaklar gibi bir söylemler çok yanlış. Projeyi defalarca anlattık. Florya'da G.Saray'a ait olmayan 40 dönüm yeri kazandıracağız. İki arsa birleştiği zaman eski arsamız değer kazanacak. Biz geliştirmeden bunu kastediyoruz. Oluşturduğumuz bu fon amatör branşlar için sürdürülebilir hal alacak. Ortaya çıkan varlıkların değerlendirilmesi zor işler, Kemerburgaz vs. G.Saray sevdalısı olarak bunu yapıyoruz. Yarınki vereceğiniz karar bana göre G.Saray'ın önümüzdeki 25 yılını kapsayan projeleri etkileyecek" dedi. Özbek, "Önümüzdeki çözülmesi gereken birçok sorun var. Biz G.Saraylılar birlikte olursak bu sorunların hepsini çözeriz" ifadelerini kullandı.



    CİMBOM'UN FİORENTİNA SINAVI
    Galatasaray yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bugün İtalya'nın Fiorentina takımıyla karşılaşacak. Avusturya'daki Untersberg Arena'da oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Fiorentina ile yapılacak maç, Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık sınavı olacak. Daha önce 6 maçta kendisini sınayan Aslan, ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşamıştı.



    CARVALHO'DAN G.SARAY HAMLESİ
    Galatasaray'da yeri sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken yıldız oyuncudan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi için uğraş verdiği Real Betisli yıldız Carvalho, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın bir paylaşımını beğendi. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray dışında Lyon, Monza ve Nottingham Forest de transfer etmek istiyor. Carvalho'nun tercih edeceği takım önümüzdeki hafta netlik kazanacak.



        KUZEYİN KRALI BENİM
        G.Saray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, "Sence dünyada ve Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' kim?" şeklindeki soruya "Dünya genelini bilmiyorum ama Türkiye'de 'Kuzey'in Kralı' benim." yanıtını verdi. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu, "Abdülkerim Bardakçı ile birbirimize alışmamız gerekiyor. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler de var" diyerek sözlerini tamamladı.



        BEŞİKTAŞ'TA EMİRHAN KRİZİ
        Emirhan İlkhan'ın 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Torino bu bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirmek istiyor. Genç yıldız, "Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım" dedi. Kartal oyuncusunu takımda tutmak istediği açıkladı.



        BU NE TALİHSİZLİK
        Son 5 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Joao Pedro, Sarı- Lacivertli takımdaki ilk idmanında üst adalesinden sakatlandı. Fenerbahçe'nin Serie A ekibi Cagliari'den transfer ettiği Brezilyalı forvet arkası Joao Pedro önceki akşam çıktığı ilk antrenmanda üst adalesinden sakatlanmıştı. Üst adalesinde yırtık tespit edilen Pedro ile ilgili olarak ilgiç bir ayrıntı da ortaya çıktı. Pedro'nun son 5 sezonda sakatlık nedeniyle sadece 1 maçta forma giymediği, geçen sezon Serie A'da en çok süre alan oyuncu olduğu ortaya çıktı. Buna karşın Pedro'nun Sarı-Lacivertli takımla çıktığı ilk idmanda sakatlık yaşaması büyük bir talihsizlik olarak nitelendirildi.



            PERES VE HENRIQUE TAKIMLA ÇALIŞTI
            UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique de takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan Takımımız, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı... Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Sarı- Lacivertliler'de hazırlıklar bugün de devam edecek.



            BÜYÜK SEFERBERLİK
            Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slovacko ile oynanacak maç öncesinde sakatlık krizi yaşanıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam ediliyor.



            JORGE JESUS TAKİPTE
            Özellikle kaleci Altay Bayındır'ın Slovacko maçına yetişmesi için büyük çaba harcanıyor. Slovacko karşılaşmasında Altay yetişmezse kalede Osman Ertuğrul görev yapacak. Jesus da sakat oyuncular hakkında sürekli bilgi alıyor.



                NİJERYALI NİCHOLAS FATİH KARAGÜMRÜK'TE
                Süper Lig ekibi Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Anwan Lawrence Nicholas'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezon Khimki takımında forma giyen genç futbolcu, 4 maça çıkmıştı. Genç yıldız Süper Lig'de ortaya koyacağı performansla adından söz ettireceğini söyledi.



                GÜNEY KORE'Yİ DEVİREN EFELER FİNALE YÜKSELDİ
                A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'deki Challenger Kupası yarı finali karşılaşmasında ev sahibi ekibi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı. Filenin Efeleri, finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile şampiyonluk maçına çıkacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.


                AYÇA FİDANOĞLU ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU
                Rekortmen atlet Ayça Fidanoğlu, Slovakya'nın Banska Bystrica bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde 4:21.25'lik derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Fidanoğlu kariyerinde en iyi ikinci derecesini ilan etti. Bir başka milli sporcumuz Edibe Yağız ise 3000 metre finalinde 9:25.83'lük derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

                BLıCK'TEN FASSNACHT İDDİASI
                İsviçre medyasından Blick, Beşiktaş'ın Young Boys'un yıldızı Christian Fassnacht için son olarak 3.3 milyon Euro teklif ettiğini, kulübünün ise 4+1 milyon Euro istediğini yazdı.

                DANİMARKALI KALECİ JENSEN İSTANBUL'DA
                Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, kadrosunu Danimarkalı kaleci David Jensen ile güçlendirdi. Sarı-Siyahlılar New York RB takımından 30 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Jensen, geçtiğimiz sezon Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak forma giymişti. Tecrübeli kaleci, yeni sezonda başarılı olacağını belirtti.

                MOHAMMED VE DRAZİC BODRUM'A İMZAYI ATTI
                SPOR Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, iki futbolcuyu daha renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyuran Bodrumspor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu Dejan Drazic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

                MİGUEL CRESPO'YA "HAZIR OL" EMRİ
                İsmail Yüksek'in kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle Slovacko karşısında orta sahada Arao ile birlikte Miguel Crespo görev yapacak. Portekizli oyuncu eski formuna yaklaşıyor.

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                Haberler Spor G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar: Florya’yı satacak gibi söylemler çok yanlış!
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