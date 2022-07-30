Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2.7 milyar lira

Kulüpteki bölünmüşlüğe son vermeleri gerektiğini aktaran Özbek, "Artık küskünlükleri, kavgaları bırakmanın ve beraber olmanın şart olduğu günlere geldik. Bugün öncellikli olarak bütçemizi siz değerli üyelerimizin onayına sunarak, bu konuyu çözümü kavuşturmak istiyoruz. Mümkün olduğunca denk bir bütçe oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR

Dursun Özbek, yarınki olağanüstü genel kurulda önemli konularda yetki isteyeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

Bizim en önemli hedefimiz yarın herkesin gurur duyacağı bir Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak olacaktır. Bunun için Galatasaray'ımızı güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmeliyiz. Bunun için desteğinize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

Dursun Özbek'in konuşmasının ardından yönetim kurulu üyesi Levent Yaz, 2022 yılı bütçe tasarısıyla ilgili sunum yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Mayıs 2022 itibarıyla finansal borcunun 2.7 milyar lira olduğunu aktaran Yaz, faiz yükünden kurtulmak için hızlı bir şekilde borçlarını azaltmaları gerektiğini söyledi.