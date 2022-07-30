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    • Haberler
    • 30.07.2022 20:43
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    • 31.07.2022 12:25
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    Trabzonspor - Sivasspor 2022 Süper Kupa finali maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

    Süper Kupa 2022 final maçında bu akşam Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç, hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - Sivasspor 2022 MAÇ ÖZETİ 2022!

    Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, bu akşam Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Maç hakkında detaylar merak ediliyor. İşte merak edilenler...

    Trabzonspor - Sivasspor 2022 CANLI İZLE

    MAÇIN HAKEMİ

    Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

    TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


    Futbolseverler, 2022 Süper Kupa final maçını 20,45'ten itibaren ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

    Trabzonspor, daha önce çıktığı iki Süper Kupa maçını da kazanarak kupayı müzesine götürürken, Demir Grup Sivasspor ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.

        MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Cornelius

        Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Hakan, Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

        TRABZONSPOR

        Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor adına, takımda yaşanan en önemli ayrılığın rahatlıkla Anthony Nwakaeme oldu diyebiliriz.

        Sözleşme yenilenemedi ve 4 sezonda 145 resmi maça çıkıp 87 gol katkısı (47 gol 40 asist) alınan Nijeryalı kanat oyuncusu takımdan ayrıldı...

        Nwakaeme'nin yerine Trezeguet geldi; sağ beke Jens Stryger Larsen, sol beke Eren Elmalı transfer edildi. Stefano Denswil'in bonservisi alındı, orta alana Doğucan Haspolat eklendi.

        Elde zaten Edin Vişça, Andreas Cornelius, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik; hatta Dorukhan Toköz ve Manolis Siopis gibi sağlam bir omurga var... TD Abdullah Avcı önderliğinde nokta atışı transferler yapıldı.

        Daha milli kaleci Uğurcan Çakır'dan, Brezilyalı stoper Vitor Hugo'dan, gol yollarında çok iyi bir alternatif olan Djaniny'den bahsedemedik bile...

        Bordo-mavililer bu sezon da şampiyonluğun en önemli adaylarından; Süper Kupa'nın da Iddaa'da oran olarak favorisi...

        SİVASSPOR

        Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 ile geçip zafere ulaşan Sivasspor ise, orta alanın kritik parçası Fayçal Fajr'ı kaybetti.

        Sağ bek Ahmet Oğuz, Konyaspor'un yolunu tuttu; Moussa Konate ve Olarenwaju Kayode'nin kiralık sözleşmeleri sona erdi.

        Orta alana şehri ve takımı yakından tanıyan Robin Yalçın transfer edildi. Sağ beke Göztepe'den Murat Paluli geldi. Hücuma, geçen sezon Polonya Ekstraklasa 18 gol atan Karol Angielski eklendi.

        TD Rıza Çalımbay; "Sezonu kupa ile tamamladık. Kupa ile açmak istiyoruz..." dedi.

        Fajr'ın ayrılığı sonrası kaptan Hakan Arslan, Çalımbay'ın en büyük güvencesi olacaktır. Fredrik Ulvestad ve Isaac Cofie ile orta alanda sertliğin dozunu artırmaya çalışacaklar...

        Angielski ilk 11 başlamazsa Mustapha Yatabare gole en yakın isim olur; kanatlardan Max Gradel ve Erdoğan Yeşilyurt destek verir.

        EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

        İlk kez 2006 yılında oynanan Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Kupa'yı müzesine götürdü.

        Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.
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