Olimpiyat’ta süper gece! Trabzonspor ve Sivasspor süper kupa maçında kozlarını paylaşacak

Bu akşam Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul'da olacak. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Sivasspor, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak zorlu karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
OLİMPİYAT'TA İKİDE İKİ YAPTI
Trabzonspor, Süper Kupa'da üçüncü, Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek. Bordo- Mavililer, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü. Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Geçen sezonki müthiş çizgisini bu sezona da taşımak İsteyen Abdullah Avcı'nın ekibinde yeni transferler Larsen, Eren Elmalı, Trezeguet ve Doğucan Haspolat ilk kez bir resmi maçta sahne alacak.