Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin en az 2 stopere ihtiyacı olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istedim. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri tamamlandı. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz" dedi. Jesus şu ifadeleri kullandı: Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu. Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor. William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik. Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok.