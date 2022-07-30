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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan çarpıcı açıklamalar

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus gündeme ve transfere ilişikin önemli açıklamalarda bulundu. İşte sizler için derlediğimiz 30 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    2 stoper 1 kaleci istedim

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin en az 2 stopere ihtiyacı olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istedim. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri tamamlandı. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz" dedi. Jesus şu ifadeleri kullandı: Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu. Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor. William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik. Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok.



    İSMAİL'E MENTAL TAKVİYE
    Hazırlık kampında gösterdiği performansla kendisini bir anda 11'de bulan genç futbolcu İsmail Yüksel, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamamıştı. Büyük bir psikolojik çöküş yaşayan İsmail Yüksek'e hem Jorge Jesus hem de takım arkadaşları destek oluyor. Teknik patron Jesus'un, oyuncusundan moralini bozmaması ve aynı azim ile çalışmalarına devam etmesini istediği öğrenildi.



    SERDAR DURSUN KRİZİ KAPIDA
    Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertiler eğer istediği bonservis rakamı verilirse transfere onay verecek. Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia elden çıkartılması düşünülen isimdi. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Kolombiyalı golcünün hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi. İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Serdar Dursun tüm bu gelişmelerden oldukça rahatsız oldu. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.



        FENERBAHÇE SLOVACKO MESAİSİNE BAŞLADI
        UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos tarihinde Çek temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını başladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve çabukluk çalışması ile devam etti. İdman yarı sahada taktik çalışma ile devam etti. Dinamo Kiev maçının 11'inde yer alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek. Sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine ise devam edildi.



        BERKAY ÖZCAN'I BIRAKMAYIZ
        Orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Başakşehir formasını giyen Berkay Özcan'ı istediği iddia edilmişti. Hatta teknik direktör Okan Buruk'un eski öğrencisini kadroya katmak için bizzat çalışmalarda bulunduğu belirtilmişti. Ancak Başakşehir cephesinden transfer konusunda olumsuz yanıt geldi. Başkan Göksel Gümüşdağ, "Berkay Özcan, bizim en önemli oyuncularımızdan. İnanılmaz bir yetenek. Verme düşüncemiz yok. Galatasaray'dan bize gelen bir şey yok. Okan Buruk, takımımızı iyi tanıyor. Sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan da talipler var" açıklamasını yaptı.



        BATSHUAYİ VE CHABOLAH İÇİN GERİ SAYIMDA!
        Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bordo- Mavililer, iddialara göre Chelsea'nin 23 yaşındaki stoperi Chalobah'ı gündemine aldı. Karadeniz ekibi ayrıca eski Beşiktaşlı golcü Michy Batshuayi için de İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor iki yıldızı da transfer ederek kadrosuna güçlendirmek istiyor.



            KAMERUNLU NJİE ARTIK SİVASSPOR'DA
            Sivasspor, Kamerunlu kanat oyuncusu Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı. Rusya'da Dinamo Moskova takımının formasını giyen sağ kanat oyuncusu Clinton N'Jie ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Lyon, Tottenham ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giydi. 2019'dan beri Dinamo Moskova'da oynuyordu.



            BU KEZ DE NELSSON'UN PEŞİNDE
            Marcao'yu 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray stoper bölgesine transfer arayışlarını sürdürüyor. Ancak İspanya'dan Sarı-Kırmızılılar'ın moralini bozacak bir haber geldi. Savunmasını takviye etmeyi planlayan Galatasaray bir önemli ismini daha kaybedebilir. İspanyol basınına göre Kounde'yi Barcelona'ya satan Sevilla stoper transferi için düğmeye bastı. Sevilla'nın listesinde Victor Nelsson da bulunuyor. Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao ve Nelsson'un Galatasaray'daki uyumundan çok etkilendiği ve Danimarkalı yıldız için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.



            DERBİLERİ BEKLİYORUM
            Cimbom'un yeni golcüsü Haris Seferovic, açıklamalarda bulundu. İsviçreli yıldız, "Teklif geldi ve transfer kısa süre içinde gerçekleşti. Ben de gelmek istiyordum. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü ve en çok şampiyon olan takımı. Bu yüzden Galatasaray'ı seçtim. Buradaki atmosfer çok ateşli. Derbileri dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.



                BELÇİKA'DAN FREY İDDİASI
                Galatasaray'ın Michael Frey'in peşinde olduğu iddia edildi. Voetball'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, hayal kırıklığıyla sona eren geçen sezonun ardından yeniden toparlanmak istiyor. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferi için mali şartlar soruldu. Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Michael Frey, Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu. 2021-22'de ligde çıktığı 33 maçta 22 gol, 4 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Frey, yeni sezona da bomba gibi girdi. Yıldız futbolcu, Antwerp formasıyla yeni sezonun ilk maçında adeta şov yaptı. Takımının 2 golünü birden atan Frey Türk futbolseverleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.



                HAYALİMİ YAŞIYORUM
                Transfer sürecinde büyük bir savaş çıkaran Abdülkerim Bardakcı duygularını anlattı. Yıldız futbolcu, "Galatasaray'ın teklifini duydum, ilk tercihim burasıydı. Hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Hayalimi yaşıyorum" diye konuştu.



                GERİ SAYIM BAŞLADI
                Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz'daki arazide incelemelerde bulundu. Başkan Özbek, yarın genel kuruldan yetki aldıktan sonra tesis inşaatına başlayacaklarını vurgulayarak, "Bütün harcamalar sponsorlarımız vasıtasıyla yapılıyor. Kulübe herhangi bir yükü yok. Pazar günü projenin ne kadara mal olacağını üyelerimize anlatacağız. Genel kurul üyelerimizi zaman zaman buraya getirerek tesisimizin gelişimini göstereceğiz. Bunlar büyük projeler" açıklamasını yaptı.



                    KARA KARTAL'IN RAKİBİ SAMPDORİA
                    Beşiktaş, yeni sezonu yarın gerçekleştirilecek törenle açacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu açılış töreni, saat 18.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek. Teknik direktör Valerien Ismael ile futbolcular, tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak. Beşiktaş, törenin ardından saat 19.00'da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak.



                    4'LÜ SİSTEME DÖNÜYOR!
                    Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sampdoria maçı ile birlikte sistemde değişikliğe gidecek. Siyah-Beyazlılar, 4-3-3 sistemi ile sahada olacak. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile Başkan Ahmet Nur Çebi bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından teknik direktör Valerien Ismael yapılan görüşmede 3'lü sistem ısrarının doğru olmadığı konuşuldu. Tecrübeli hocanın 3'lü sistemden vazgeçtiği öğrenildi. Fransız teknik adam, geçen sezon ve hazırlık maçlarında 3'lü savunma ile aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştiriliyordu.



                    BEŞİKTAŞ BENİM KALBİM GİBİ!
                    İran ekibi Sepahan'a transfer olan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen 36 yaşındaki Manuel Fernandes, "Benfica'da yaşadıklarımın aynılarını Beşiktaş'ta yaşadım. Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi. İkinci hayatım" dedi... Başarılı futbolcu, "Ben de Beşiktaşlı taraftarlarla aynı duygudayım. Benim ikinci evim burası. Tabii o duygular ve İstanbul bambaşka" cümlelerine yer verdi.



                        FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIKLARA BAŞLADI
                        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 27-30 Ağustos tarihlerinde ABD ile bu ülkede ikili kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.



                        BOKSTA MÜTHİŞ MAÇ A SPOR EKRANINDA
                        Boksör Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. New York kentindeki Barclays Center'da bugün TSİ 04.00'te başlayacak müsabakada ringe çıkacak iki boksör, 10 raunt üzerinden ağır sıklet mücadelesi verecek. Milli boksör, "Oyun oynamak için değil, savaşmak için buradayım" dedi.



                        LİTVANYALI UZUN FORVET ORELİK BEŞİKTAŞ'TA
                        Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı uzun forvet Gediminas Orelik'i kadrosuna kattı. Orelik, ülkesinde Siauliai ve Rytas gibi takımlarda oynadıktan sonra 2016'da Banvit'e transfer oldu. Ardından İtalya'da Venezia ve Bosna'da Spars formaları giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezonu ülkesinin Lietkabelis takımında geçirdi.

                        RED BULL UÇUŞ GÜNÜ İÇİN GERİ SAYIM
                        Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü'ne 15 gün kaldı. Üç yıl aradan sonra, 38 takımın, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştireceği Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleşecek.

                        MANCHESTER CİTY'DEN AKILLI ATKI HAMLESİ!
                        Teknoloji ortağı Cisco ile iş birliği yapan Manchester City Kulübü, futbol maçlarının taraftarlar üzerindeki fizyolojik ve duygusal etkilerini gözlemlemeye yarayacak bir atkı çıkardı. Atkının boyun kısmına gelecek şekilde yerleştirilen sensör sayesinde taraftarların kalp atış hızı, vücut ısısı ve duygusal durumu gibi anlık veriler elde edilecek.

                        EFECAN MIZRAKÇI KARAGÜMRÜK'TE
                        Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki sağ bek Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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