Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin en az 2 stopere ihtiyacı olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istedim. Luan Peres ve Gustavo Henrique transferleri tamamlandı. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz" dedi. Jesus şu ifadeleri kullandı: Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu. Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor. William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik. Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok.
İSMAİL'E MENTAL TAKVİYE
Hazırlık kampında gösterdiği performansla kendisini bir anda 11'de bulan genç futbolcu İsmail Yüksel, Dinamo Kiev maçında gördüğü kırmızı kart sonrası gözyaşlarını tutamamıştı. Büyük bir psikolojik çöküş yaşayan İsmail Yüksek'e hem Jorge Jesus hem de takım arkadaşları destek oluyor. Teknik patron Jesus'un, oyuncusundan moralini bozmaması ve aynı azim ile çalışmalarına devam etmesini istediği öğrenildi.
SERDAR DURSUN KRİZİ KAPIDA
Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertiler eğer istediği bonservis rakamı verilirse transfere onay verecek. Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia elden çıkartılması düşünülen isimdi. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Kolombiyalı golcünün hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi. İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Serdar Dursun tüm bu gelişmelerden oldukça rahatsız oldu. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.