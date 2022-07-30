6 numarasını bir türlü bulamayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi! Zor hedef Torreira





ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR

Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yönetim, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yi gündemine almış durumda. Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı. Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından Sarı-Kırmızılılar'ın düğmeye bastığı öğrenildi. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Valencia da Lucas Torreira ile çok yakından ilgileniyor.