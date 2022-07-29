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    • Spor
    • 29.07.2022 11:09
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    • 29.07.2022 11:37
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    Trabzonspor hedefine Chalobah'ı koydu! Sürpriz hamle

    Transferde de fırtına estiren Trabzonspor, gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olacak bir takım oluşturmak için kolları sıvadı. Transfer dönemi başladıktan sonra birçok ismi bünyesine katan bordo mavililer, bir stoper kadrosuna katmak isterken, gündeme Chelsea'nin genç yıldızı Chalobah'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına atağa geçti! Chalobah sürprizi

    Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı… Bordo-mavililerin İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağlamasının an meselesi olduğu belirtildi.

    TEMAS KURULDU

    Şimdiye kadar birçok yıldız isimle temas kuran ancak hiçbiriyle anlaşma noktasına gelemeyen Karadeniz Fırtınası'nda son aday Trevoh ChalobahTrabzonspor'un genç yetenek için Chelsea ile temas kurduğu ve anlaşma zemini aradığı iddia edildi.

    HEMEN TEMASA GEÇİLDİ

    İngiliz medyası geçtiğimiz gün yaptığı haberlerde takımdaki stoperlerden Ampadu ve Chalobah'ın kiralık olarak takımdan gönderileceğini işaret etti… Bu gelişmelerin hemen ardından Trabzonspor, 23 yaşındaki Sierra Leone kökenli İngiliz stoperle temasa geçti.

        PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Chalobah'ın 1 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor. İngiliz Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.

        Chelsea altyapısında yetişen genç yıldız, kariyerinde Lorient, Huddersfield ve Ipswich Town takımlarında da forma giydi.

        ÖN LİBERO DA OYNUYOR

        Geçtiğimiz sezon 31 karşılaşmada forma giyen Chalobah, 4 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı. Kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan 23 yaşındaki oyuncu ön liberoda da görev yapabiliyor.
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