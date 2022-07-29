Trabzonspor hedefine Chalobah'ı koydu! Sürpriz hamle

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Chalobah'ın 1 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor. İngiliz Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 53 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.