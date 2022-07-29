Trabzonspor hedefine Chalobah'ı koydu! Sürpriz hamle

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı… Bordo-mavililerin İngiliz devi Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağlamasının an meselesi olduğu belirtildi.
TEMAS KURULDU
Şimdiye kadar birçok yıldız isimle temas kuran ancak hiçbiriyle anlaşma noktasına gelemeyen Karadeniz Fırtınası'nda son aday Trevoh Chalobah… Trabzonspor'un genç yetenek için Chelsea ile temas kurduğu ve anlaşma zemini aradığı iddia edildi.
HEMEN TEMASA GEÇİLDİ
İngiliz medyası geçtiğimiz gün yaptığı haberlerde takımdaki stoperlerden Ampadu ve Chalobah'ın kiralık olarak takımdan gönderileceğini işaret etti… Bu gelişmelerin hemen ardından Trabzonspor, 23 yaşındaki Sierra Leone kökenli İngiliz stoperle temasa geçti.