Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan olay açıklamalar! Midtsjö, Gomis, Evander...

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, takımın Avusturya kampında sarı kırmızılıların gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Transferde hata yapmak istemediklerini belirten Timur, "Yanlış transfer yapmak istemiyoruz. İsmi bilinen, herkesin alkışlayacağı oyuncuları alabilirdik. Biz övgü alırdık. Ancak bunu seçmedik. Doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Baskı var ve hiçbir şeyi takip etmemeye başladık." diye konuştu.

Timur, "Oyuncuların en doğrusunu seçmek istiyoruz. Bu transferlerin uzama sebebi baştaki stratejimizden taviz verilmeme sebebi. Yaklaşık 20'den fazla data ile oyuncuları izliyoruz. Oyuncu ile ilgili karakter analizi bile yapıyoruz. Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var." dedi.

"GALATASARAY'I DÜŞÜNEREK HAREKET EDİYORUZ"

Seferovic ve Dubois transferlerinin perde arkasından da bahseden Timur, "Haris Seferovic, 2.2 M€ maaş alırken, biz 2.3 M€ maaşa ikna ettik. Leo Dubois, 1.6 M€ alırken, biz 1.8 M€'ya aldık. Bunları vermeyip 2.5 M€ verirseniz daha çabuk alırsınız. Ama Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MIDTSJÖ YOLDA

Teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray'ın gündeminde bulunan Fredrik Midtsjö'yü beğendiğini belirten Timur, "Fredrik Midtsjö, Okan Buruk'un beğendiği bir oyuncu. 20 gün önce istedik, 'Satmıyoruz' dediler ama şimdi son noktaya geldi." diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Başkanvekili, "Kolay alternatiflere gitmiyoruz. Everton'ın Brighton gibi takımların istediği oyuncuları istiyoruz. Dün önemli bir yıldızla görüştük. 'Neden geçen sezon 13. bitirdiniz' diye sordular. Bunlar sıkıntı oluyor." dedi.

EVANDER LİSTEDE

10 numara mevkisi için adı anılan Evander hakkında da konuşan Timur, "Okan Hoca da kolayına kaçabilir. 'Artık oyuncu alalım' diye ama o da prensiplerden taviz vermiyor. Evander sorusuna cevap veremem biterse KAP'ta görürsünüz. Bu zarar verir. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi." şeklinde konuştu.

GOMIS KALIYOR

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in de takımda kalacağını belirten Timur, "Haris Seferovic'e alternatif olacak, benzer seviyede bir yabancı forvet alma düşüncemiz var. Okan Hoca, Bafetimbi Gomis'i takımda düşünüyor." dedi.