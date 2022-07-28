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    Harıs Seferovic’ten gollere devam

    Galatasaray 2. etap kamp çalışmaları için gittiği Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Salernitana ile berabere kaldı. Seferovic yine golünü attı...

    Harıs Seferovic’ten gollere devam

    YENİ sezon öncesi çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray hazırlık maçında İtalya Serie A takımı Salernitana ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk takımını sahaya Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Kazımcan, Taylan, Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper, Oğulcan ve Seferovic 11'iyle çıkardı. Salernitana, bir ara Galatasaray'ın gündeminde yer alan Erik Botheim'in golüyle 1-0 öne geçti. 13. dakikada Oğulcan'ın asistinde sahneye çıkan Haris Seferovic skoru belirledi.


    MORUTAN'A SÜRPRİZ TALİP
    GALATASARAY'DA teknik patron Okan Buruk'un başka bir takıma kiralanmasını istediği Olimpiu Morutan'a İtalya'dan talip var. Türkiye'den Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Sivasspor 'un istediği belirtilen Rumen oyuncu için İtalyan ekibi Pisa da devreye girdi. La Nazione'nin haberine göre Pisa, Galatasaray'ın Morutan'ı kiralamaya açık olması sonrası temaslarına başladı. İtalyan kulübünün yetkilileri Claudio Chiellini ve Giovanni Corrado'nun transfer adına ilk görüşmeyi gerçekleştirdikleri haberde yer aldı.

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    Haberler Spor Harıs Seferovic’ten gollere devam
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