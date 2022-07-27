Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrasında konuştu

FORVET SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin forvet transferi yapıp yapmayacağı da sorulan Jesus, "Fenerbahçe bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan daha erken başladı. Şu zamanda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezonu açtı. Gönderecekleri oyuncuyu sezonu açar açmaz karar vermiyorlar. Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil." diye konuştu.

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