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    • Spor
    • 27.07.2022 23:34
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    • 27.07.2022 23:50
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    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrasında konuştu

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Jesus, takımın iyi oynadığını ve sahadan başı dik ayrılması gerektiğini söyledi. İşte Portekizli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar...

    Takım başı dik ayrılmalı

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.

    Sarı lacivertlilerin teknik patronu Jorge Jesus, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

    "MAÇIN HİKAYESİ VAR"
    11'e 11 şekilde maçın tamamlanması durumunda herkesin Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inandığını belirten Jesus, "Her maçın olduğu gibi, bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar biz iyi oynadık. 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11'e 11'ken herkes Fenerbahçe'nin turu atlayacağına inanıyordu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçı değiştirdi." diye konuştu.

        İsmail Yüksek'in gördüğü kart sonrasında organizasyonel olarak dengenin bozulduğunu belirten Jesus, ""Sadece kırmızı kart, o an takım organizasyonel anlamda dengesini kaybetti ve bu anda rakip golü attı. Takımımız inandı, ruh koydu, savaştı, Valencia'nın penaltısı kaçtı. Takımımız cesaretini korudu. Takım 1 kişi eksik oynarken direktifler verdim." dedi.

        TECRÜBE EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
        Tecrübe konusunda sıkıntılar olduğunu belirten Jesus, "Mağlup olunca mutlu olmazsınız. Takım buradan başı dik ayrılmalı. Gerçekten çok koştular. Tecrübe eksikliği, elenmemizde etkili oldu" diye konuştu.

        TRANSFER VURGUSU
        Jesus, "Transferler tabii ki benim onayımla yapılıyor. Bu maçın hikayesini bununla konuşmak doğru olmaz. Taraftarlarımız, takımlarından gurur duymuşlardır. 11'e 11'ken, 11'e 10'ken çok iyi mücadele ettik. Takım inandı, savaştı." ifadelerini kullandı.

            Portekizli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde küçük detaylar belirleyici oldu. Kırmızı kart bizim için belirleyici oldu. 11'e 11'ken yüzde 60 top bizdeydi. 7 şutumuz vardı. Rakibin sadece 1 şutu vardı. Kırmızı kart kontrolümüzü etkiledi." şeklinde konuştu.

            "TAKIMI DEĞİŞTİRMEK ADİL OLMAZDI"
            İlk maçta oynayan kadroyu beğendiğini ve onları tekrar sahaya sürdüğünü belirten Jesus, "Takımımız beraberliği yakaladı. Çok koştuk ama uzatmalarda fiziksel kapasitemiz yetmedi. 1 kişi eksik, 30 dakika daha oynamak çok zordu. Bu maçın skorunda belirleyici oldu." dedi.

            ELENMEYİ 10 KİŞİ KALMASINA BAĞLADI
            Takımın elenmesinin sebebinin 10 kişi kalmaları olduğunu belirten Jesus, "Joshua King forvet pozisyonundaki oyuncumuz, onun alternatifi Serdar Dursun. Serdar Dursun, fiziksel olarak henüz hazır değil. A ve B oyuncusu diye düşünmek doğru. A oynadı, B oynamadı demek doğru değil. Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum. Biz çok iyi bir takıma karşı oynadık. Belki Dinamo Kiev'i çok iyi tanımıyor olabilirsiniz ama mükemmel bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştım." diye konuştu.

                EMRE MOR'A AÇIKLIK GETİRDİ
                İkinci yarının başında oyuna giren ve sonrasında 75. dakikada oyundan alınan Emre Mor hakkında da konuşan Jesus, "Emre Mor'un oyundan çıkma nedeni fiziksel. İyi de başlamıştı. Oyuna iyi başladı ama 10 dakika sonra iyi hissetmediğini söyledi. Rakip beki takip etmekte sıkıntılar yaşıyordu. Bu yüzden bu değişikliği yaptık. Oyuna girenlerden memnunum." ifadelerini kullandı.

                FORVET SÖZLERİ
                Fenerbahçe'nin forvet transferi yapıp yapmayacağı da sorulan Jesus, "Fenerbahçe bu sezona Avrupa'daki tüm takımlardan daha erken başladı. Şu zamanda transfer yapmak kolay değil. Birçok Avrupa takımı bizden sonra sezonu açtı. Gönderecekleri oyuncuyu sezonu açar açmaz karar vermiyorlar. Transfer sürecinin zor bir dönemindeyiz. Genellikle son haftalar belirleyici olur. Dolayısıyla şu anda transferler hakkında konuşmak zor. Şu anda oyuncu transferi için kolay bir dönem değil." diye konuştu.

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