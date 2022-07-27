Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Dinamo Kiev maçı sonrasında konuştu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti.
Sarı lacivertlilerin teknik patronu Jorge Jesus, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN HİKAYESİ VAR"
11'e 11 şekilde maçın tamamlanması durumunda herkesin Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inandığını belirten Jesus, "Her maçın olduğu gibi, bu maçın da bir hikayesi var. Kırılma anına kadar biz iyi oynadık. 7 şutumuz vardı, rakibin hiç şutu yoktu. 11'e 11'ken herkes Fenerbahçe'nin turu atlayacağına inanıyordu. İsmail'in gördüğü kırmızı kart maçı değiştirdi." diye konuştu.