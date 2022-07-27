Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.07.2022 11:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 11:34
    ABONE OL

    Beşiktaş’ta sistem hatası! Sosyal medyada isyan başladı: Madem 3’lü oynayacağız...

    Yeni sezon öncesi çalışmalarını İspanya’da sürdüren Beşiktaş'ın hazırlık maçlarında sergilediği futbol ve oyun sistemi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız hocanın 3-4-1-2 mevcut kadro için uygun olmadığı konusunda birleşiyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal’da sistem isyanı!

    Yeni sezon öncesi çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Son oynadığı iki hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0, Alaves'e ise 2-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael'in tercihleri tartışma konusu.


    Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız hocanın 3-4-1-2 mevcut kadro için uygun olmadığı konusunda birleşiyor. Hazırlık maçlarında, takımın kilit isimlerinden Rachid Ghezzal, Valentine Rosier ve Gedson Fernandes'in Ismael'in sisteminde oldukça zorlanması dikkatleri çekiyor.


    Taraftarlar, Ismael'in 3'lü savunma konusundaki ısrarını sert şekilde eleştirirken, "Madem 3'lü oynayacağız, o zaman 3-4-3 olsun sistem. En azından bu şekilde Ghezzal'dan daha iyi verim alırız" ifadesini kullanıyor.

        Ancak kariyerinin son bölümünde sisteminden asla taviz vermeyen Fransız teknik adamın kafasında şu anda biz değişim olmadığı belirtiliyor.
        Takımın ayrıca stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntılar da baş ağrıtıyor.

        Romain Saiss'in sakatlığının ardından Alaves maçının son bölümünde oyuna girmesi biraz da olsun yüzleri güldürdü. Ancak yönetimin 3'lü defansın sağında ve ortasında oynayabilecek bir stoperin transferi için çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İadesi istenilenler listesindeki FETÖ’cüyü böyle kaçırmışlar
        Haberler Spor Beşiktaş’ta sistem hatası! Sosyal medyada isyan başladı: Madem 3’lü oynayacağız...
            SON DAKİKA