Beşiktaş’ta sistem hatası! Sosyal medyada isyan başladı: Madem 3’lü oynayacağız...

Yeni sezon öncesi çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor. Son oynadığı iki hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0, Alaves'e ise 2-1 mağlup olan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael'in tercihleri tartışma konusu.
Taraftarlar sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, Fransız hocanın 3-4-1-2 mevcut kadro için uygun olmadığı konusunda birleşiyor. Hazırlık maçlarında, takımın kilit isimlerinden Rachid Ghezzal, Valentine Rosier ve Gedson Fernandes'in Ismael'in sisteminde oldukça zorlanması dikkatleri çekiyor.
Taraftarlar, Ismael'in 3'lü savunma konusundaki ısrarını sert şekilde eleştirirken, "Madem 3'lü oynayacağız, o zaman 3-4-3 olsun sistem. En azından bu şekilde Ghezzal'dan daha iyi verim alırız" ifadesini kullanıyor.