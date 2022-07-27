Beşiktaş’ta sistem hatası! Sosyal medyada isyan başladı: Madem 3’lü oynayacağız...

Romain Saiss'in sakatlığının ardından Alaves maçının son bölümünde oyuna girmesi biraz da olsun yüzleri güldürdü. Ancak yönetimin 3'lü defansın sağında ve ortasında oynayabilecek bir stoperin transferi için çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.



