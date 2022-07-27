Galatasaray'a süper 10 numara: Cimbom Raphael Veiga için resmi teklif yaptı!

10 numara transferi için büyük uğraş veren Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Evander Ferreira konusuna 48 saat içinde olumlu-olumsuz nokta koymak istiyor. Genç yıldızı kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi.
VEİGA İÇİN RESMİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Yönetimin Palmeiras formasını giyen Raphael Veiga için resmi girişimlere başladığı öne sürülüyor. İddialara göre Galatasaray, Brezilyalı yıldız için 7 milyon Euro teklif etti.
Palmeiras'ın bonservis beklentisi ise 10 milyon Euro. Tarafların bugün birkez daha görüşecekleri ve bir orta yol bulmaya çalışacakları da ifade ediliyor.